La gobernadora Wanda Vázquez solicitó al jefe de la fiscalía federal en la isla, Stephen Muldrow, información sobre los protocolos para el manejo de los confinados federales en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo que han arrojado positivo a COVID-19, al tiempo que reconoció la vulnerabilidad del sistema de salud estatal.

“Este asunto es de extrema importancia y suscita gran preocupación, dado que el sistema de salud de Puerto Rico es muy vulnerable, con un número limitado de ventiladores y unidades de cuidados intensivos disponibles en la isla en este momento”, planteó en la carta con fecha del martes pasado.

“Respetuosamente, como Gobierno de Puerto Rico, solicitamos que se nos informe sobre los protocolos; tanto planes operativos como de control, establecidos por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina de Prisiones para el manejo de los casos de COVID-19 entre la población de presos, así como con los empleados. Además, nos gustaría saber cómo los presos que dieron positivo en la última semana serán manejados dentro del sistema penitenciario federal”, sostuvo la primera ejecutiva.

PUBLICIDAD

Hasta el jueves, se habían reportado nueve casos de reos que arrojaron positivo a la prueba molecular del virus, que fueron traídos a la isla sin previo aviso en un grupo de 54 confinados. Mientras, otras cinco personas arrestadas a nivel local también dieron positivo a COVID-19, para sumar un total de 14, confirmó el juez federal Gustavo Gelpí.

“Es fantasioso pensar que no habrá más positivos dentro del grupo de 54 detenidos federales traídos a Puerto Rico del continente”, expresó el juez en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día el viernes.

Por su parte, el secretario de Estado, Elmer Román, dijo a este medio que el gobierno busca garantías de que los confinados que sean trasladados a Puerto Rico lo hagan con una prueba molecular negativa a COVID-19, aunque reconoció que “no podemos evitar que hagan los traslados”.

En la misma dirección que la gobernadora en la carta a Muldrow, el secretario teme también que un aumento de casos en la prisión federal tenga repercusiones en el sistema de salud estatal.

“Si estos confinados empeoran, van a terminar en nuestro sistema de salud estatal y por eso estamos bien claros de que no podemos recibir confinados positivos a COVID-19”, afirmó Román. “Vamos a poner presión para asegurar que se siga el protocolo como se estableció en un principio”.

Las declaraciones del secretario surgieron luego de que este medio reportara el pasado sábado que 54 confinados federales –siete de ellos con COVID-19, en principio– habían sido trasladados a Puerto Rico sin aviso a las autoridades federales en la isla, que se mostraron asombradas con la situación.

PUBLICIDAD

Román indicó que sostuvo conversaciones con Muldrow, y con el alguacil estadounidense para el distrito de Puerto Rico, Wilmer Ocasio. Según dijo el secretario, ambos le explicaron que los 54 confinados son personas señaladas por delitos cometidos en el distrito de Puerto Rico o en las Islas Vírgenes Estadounidenses, pero que fueron capturadas en Estados Unidos, por lo que estaban en espera de ser trasladados a la isla.

“Lo que me explicó el U.S. Marshal es que no, no se hizo adrede (el traslado de los casos positivos). Lo que no se siguió es el protocolo especificado de que se esperaran los resultados (de las pruebas) antes de enviarlos a Puerto Rico”, explicó Román.

Sobre este asunto, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, aseguró en declaraciones a este medio que los casos positivos de COVID-19 en la cárcel federal en Guaynabo no representan un riesgo para la población penal estatal.

“En ninguna de las instituciones correccionales del país, incluyendo la de Salinas, que le da servicio el negociado de prisiones federales, se han ingresado confinados provenientes de los Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, como parte de los protocolos establecidos por el Departamento de Corrección”, sostuvo Rivera Juanatey.

“En Salinas, solo se ha ingresado un confinado federal de Estados Unidos, por un asunto de necesidad debido a que es donde único se le podía garantizar su seguridad. El resultado de su prueba de COVID-19 fue negativo”, añadió el jefe de agencia en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

De otra parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, solicitó el pasado sábado al Departamento de Justicia de Estados Unidos detener el traslado de reos a la isla, luego del traslado de los confinados positivos a COVID-19.

“Le pido que deje inmediatamente de transferir a todos los internos federales al Distrito de Puerto Rico hasta que sea médicamente seguro hacerlo y que tanto el Juez Jefe, el Fiscal Federal y el Mariscal de los Estados Unidos coincidan en que es viable y que no afectarán las operaciones de MDC Guaynabo”, lee parte de la misiva que envió González a William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Carvajal, director de la Oficina de Prisiones y Donald Washington, director del Servicio de Alguaciles.

Hasta el momento, la comisionada residente no ha informado sobre alguna respuesta a esa carta, por parte del Departamento de Justicia federal.