A más de dos años de su aprobación, solo 1,547 empleados públicos de los 110,000 que componen la plantilla del gobierno estatal han sido adiestrados sobre lo dispuesto en la “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”, confirmó el subdirector de la Oficina de Administración y Transformación de los Derechos Humanos (OATRH), Gustavo Cartagena.

Durante una vista pública de la Comisión de Derechos Laborales de la Cámara de Representantes el lunes, el funcionario tampoco pudo especificar cuántas agencias públicas –tal y como estipula la ley- han publicado en sus tablones de edictos las guías preparadas por la OATRH en las que se reafirma la política pública y se estipulan los parámetros mínimos que deben seguir las agencias ante un caso de posible acoso laboral.

“Es sumamente alarmante que no tengamos esas estadísticas. Una vez más estamos en incumplimiento con nuestros servidores pública”, expuso el del representante Domingo Torres.

Cartagena tampoco pudo responder cuántas dependencias bajo su jurisdicción han designado un coordinador para velar por la implementación y cumplimiento de la Ley-90 que, entre sus disposiciones, está el ofrecimiento de adiestramientos sobre prohibición y prevención del acoso laboral en el empleo.

“Yo creo que la OATRH tiene que salir de San Juan, del edificio central. Tienen que salir de ahí porque ahora mismo no tenemos constancia de si se están dando o no se están dando los talleres”, expuso Torres, evidentemente molesto. “La Ley 90-2020 lo que exige es que la OATRH emita las guías. Más allá de eso no exige más nada y nosotros estamos en cumplimiento con la ley”, respondió Cartagena.

En el caso de los municipios, se han ofrecido cinco adiestramientos a través de los cuales se han impactado 592 empleados. Torres adelantó que en estos próximos meses se deben estar realizando otros talleres en modalidad digital, esto como parte de un acuerdo que mantienen con la Universidad de Puerto Rico (UPR).

A pesar de que existían remedios legales fue la aprobación de la Ley 90-2020 la que creó un marco regulatorio sobre el acoso en el empleo. Entre los adelantos que trajo consigo el estatuto está la imposición a todo patrono a cumplir con una política pública para atender la problemática y a adoptar, implementar y difundir un protocolo sobre acoso laboral.

El estatuto estableció, además, que en caso de que la gestión del empleado en su espacio de trabajo resulte infructuosa, este puede acudir al “Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial”, espacio desde se promueve la mediación como alternativa para la resolución del conflicto. La Ley, sin embargo, provee para que en aquellos casos donde no recomiende o logre la mediación, la parte afectada pueda presentar una acción civil en los tribunales.

Evangelina Valentín Ferrer de la Oficina de Administración de los Tribunales indicó que desde su implementación hasta el pasado 17 de febrero los centros de mediación de conflictos del Poder Judicial han recibido 29 solicitudes de servicios bajo la Ley 90-2020. En 25 de estas instancias se orientaron a una o ambas partes involucradas. De estos, 18 aceptaron la mediación y solo seis concluyeron el proceso, cinco sin lograr un acuerdo.

Estos datos, dijo Valentín Ferrer, se obtuvieron a través del número de solicitudes que recibieron en los centros de mediación. “No tenemos datos estadísticos a nivel central”, expuso.

Tras concluida la vista, en la que también participaron otras dependencias gubernamentales, el representante se expresó convencido en que enmendará la Ley 90. “No podemos seguir despachando de manera liviana esto. Y, vuelvo y me reitero, voy a enmendar la ley, esta ley hay que enmendarla para poder tener la responsabilidad y cumplimiento que merecemos sobre ella”, señaló Torres.