PONCE.- Más de 100 comunidades de este municipio confrontan problemas con el servicio eléctrico y otra decena continúa sin luz a casi tres semanas del paso del huracán Fiona, según el alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón.

Sus expresiones fueron parte de una ponencia ante la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes, que sesiona hoy, viernes, en la Ciudad Señorial, con el propósito de investigar el impacto de Fiona en la red eléctrica de la zona.

Antes de escuchar las declaraciones de representantes del consorcio LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el presidente de la Comisión, Ángel Fourquet Cordero, concedió varios turnos para que alcaldes y líderes comunitarios manifestaran sus respectivas situaciones ante la falta de electricidad.

LUMA y la AEE están citadas para la tarde, y el consorcio ya circuló su presentación en inglés.

PUBLICIDAD

“Ponce no tiene energizado más de un 70%. Más de 100 comunidades se comunican para decirme que no están energizadas. Hay un pueblo sufriendo, hay un pueblo con necesidades. Ante una emergencia y el riesgo de perder la vida, tenemos que estar 24/7. Es lo menos que pueden hacer LUMA y la Autoridad para demostrarle al pueblo que están trabajando”, sostuvo el alcalde de Ponce.

Irizarry Pabón, quien es médico de profesión, denunció que, supuestamente, el personal de LUMA recoge sus camiones a las 4:30 p.m.

“Me decepciona que, a las 4:30 de la tarde, se recogen los camiones y se termina el trabajo. En la mente de médico que tengo, no se puede perder tiempo para salvar una vida. Tenemos que actuar con calma, pero con prisa, porque no podemos cometer errores. En el caso de los seres humanos, el nosotros no actuar prontamente conlleva una pérdida de vida y una sola pérdida de vida es demasiado”, acotó.

Mientras, el alcalde de Jayuya, Jorge González, reiteró su molestia con el consorcio encargado de la distribución y transmisión de la energía eléctrica en Puerto Rico, que presuntamente radicó ayer, jueves, una querella contra el municipio por intervenir en los trabajos de recuperación energética.

“Hice una brigada para crearle justicia a los más necesitados. Siempre le hemos dicho a la gente de LUMA que no tenemos nada personal en contra de ellos, pero no podían reunirse en Manejo de Emergencias, pero en el cuartel sí. Entiendo que todos los alcaldes lo que quieren es allanar el camino, hacerle la cosa más fácil, que cuando lleguen no se pierdan, quitar ganchos, cortar árboles, para que, cuando lleguen, evalúen e instalen el servicio de luz”, expuso.

PUBLICIDAD

“Justicia tardía no es justicia. ¿Por qué si una gente puede recibir servicio hace una semana atrás, por qué todavía no tiene servicio? Hemos patrullado las áreas y sabemos dónde está el problema. Esto no es ciencia, pero me da coraje y frustración cuando la excusa (de LUMA) es ‘por peligro, por seguridad’. ¿Y la seguridad de nuestra gente, la seguridad de nuestros ancianos?”, cuestionó González.

Por su parte, Neyda Cruz Soto, líder comunitaria de la urbanización Tibes en Ponce, constató la necesidad que impera en sectores aledaños a su hogar.

“Hemos pasado 18 días, anoche le llegó a la Lula, pero en Jaime L. Drew no tienen luz. Allí, hay muchos envejecientes y encamados y, yo me uno a las necesidades de ellos. Nosotros pasamos muchas vicisitudes, encamados que tuvieron problemas para máquinas para apnea del sueño y de oxígeno y tuvieron que buscar cómo atender sus necesidades”, relató Cruz Soto.

“En Río Chiquito, tuvieron 15 días quitándose los zapatos para poder pasar. Allí, hay cuatro encamados; personas han pasado muchas necesidades. Han sido días bien fuertes, donde ha habido mucho sufrimiento y han carecido de muchas necesidades”, agregó durante la vista pública, que se realiza en el salón de sesiones Leopoldo Bonilla Vélez de la Legislatura Municipal.