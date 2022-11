La Cámara de Representantes aprobó esta noche, a viva voz, el proyecto que dispone penalidades administrativas por la primera instancia en que una persona sea sorprendida en posesión de cinco gramos o menos de marihuana.

La cantidad que sería descriminalizada se redujo, mediante enmiendas en sala, de 14 a cinco gramos, en lo que Orlando Aponte Rosario, autor principal de la medida, describió como un acuerdo para garantizar la aprobación del Proyecto de la Cámara (PC) 1037. Catorce gramos son el equivalente a media onza.

La versión aprobada en la Comisión de lo Jurídico, asimismo, contemplaba descriminalizar las primeras tres infracciones por posesión simple, y no solo una.

“El proyecto se nutrió de unas enmiendas en las cuales se recomienda que se acoja a una persona que sea reincidente por la mera posesión de la sustancia de cannabis sin una licencia o autorización del Estado para poseerla, en lugar de terminar tras las rejas y exponerse a un procedimiento criminal donde fondos públicos son desembolsados desde el inicio de la intervención hasta que se lleva a cabo el procesamiento”, subrayó Aponte Rosario, quien recordó, igualmente, que el pasado mes el presidente Joe Biden anunció un indulto a todas las personas procesadas a nivel federal por la posesión simple de la sustancia.

“Me cuesta ver cómo hay personas que supuestamente miran al norte, al gobierno de Estados Unidos para tratar de decir que es lo que tenemos que asimilar, pero cuando su comandante en jefe establece un indulto general a las personas encarceladas por esto mismo, se oponen, porque son lo que se oponen a todo”, añadió el también presidente de la Comisión de lo Jurídico.

Además de Aponte Rosario, el proyecto es coauspiciado por el representante popular Juan José Santiago Nieves, los penepés Jorge “Georgie” Navarro y Joel Franqui Atiles y la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), compuesta por Mariana Nogales y José Bernardo Márquez Reyes.

Pese a que el proyecto contaba con coautores novoprogresistas, el líder de la delegación, Carlos “Johnny” Méndez, expresó de antemano su oposición.

“Con esta medida, a mi entender, se abre la puerta para el uso indiscriminado de una sustancia controlada que terminará haciéndole daño a nuestros niños y jóvenes”, afirmó Méndez.

Durante un turno que consumía el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, Méndez reaccionó airado ante unas expresiones que habría realizado Aponte Rosario. Según Méndez, mientras Rodríguez Aguiló manifestaba su oposición al PC 1037, Aponte Rosario habría dicho que el legislador novoprogresista tenía “un punto en su casa”, tras lo cual fue necesario separar al expresidente cameral y el representante popular.

Aponte Rosario, igualmente exaltado, negó haber hecho esa afirmación y, posteriormente, abandonó el hemiciclo mientras concluía el debate, que se extendió por más de tres horas.

La medida, que ahora pasa a consideración del Senado, también enfrentó la oposición del representante independiente Luis Raúl Torres, así como de la legisladora del Proyecto Dignidad Lisie Burgos.

“No cabe duda que esta medida está legalizando los puntos de droga por la cocina”, dijo Torres, quien abogó por llevar la legalización de la marihuana recreacional a referéndum popular.

El PC 1037, en síntesis, enmienda el artículo 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas para disponer que, tras una primera intervención por cinco gramos o menos de marihuana, se imponga una multa administrativa de $500, junto a la obligación de completar un programa de charlas y la prestación de servicios comunitarios por al menos 30 días.

Desde la segunda infracción, la Ley de Sustancias Controladas proveería para la posibilidad de retomar el enfoque criminal. Sin embargo, desde hace varios años, el Departamento de Justicia ha colocado “en el nivel de prioridad más bajo” el procesamiento por la posesión simple de marihuana.

Actualmente, el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas –que en su texto no distingue entre la marihuana y otras sustancias ilegales– clasifica la posesión de drogas como un delito grave con pena fija de tres años, que podrían elevarse a cinco años de identificarse agravantes o reducirse a dos si median atenuantes. No obstante, de tratarse de una primera infracción relacionada con drogas, los jueces tienen la discreción de ordenar una probatoria que se extiende por los mismos términos que las penas carcelarias dispuestas y la posibilidad de que, al concluir el periodo, el récord criminal del individuo quede bajo custodia “confidencial” del tribunal.

De convertirse en ley, el PC 1037 prevendría que se afectara el récord criminal del individuo por la primera infracción, y eliminaría retroactivamente la posesión simple del certificado de antecedentes penales.

“Esto no es un proyecto sobre la marihuana, es un proyecto sobre la necesidad o no de la pena carcelaria […] Lo que busca es evitar que la gente entre al sistema de procesamiento criminal, pero no evita una pena, evita la pena carcelaria”, puntualizó la representante Nogales.

“Miremos el informe sobre las cárceles y la delincuencia juvenil en Puerto Rico, quiénes son los más propensos a ir a las cárceles, por la desigualdad social. No hablar de esos temas es darle la espalda”, agregó el representante independentista Denis Márquez.

De acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), al presente no hay adultos encarcelados por la posesión simple de marihuana, aunque, según la secretaria, Ana Escobar Pabón, había 135 personas cumpliendo sentencias de probatoria hasta hace unas tres semanas.

El gobierno, hasta el momento, no ha precisado cuántos individuos pudieran beneficiarse de un indulto que limpiara los expedientes de personas arrestadas por posesión simple de marihuana, de manera similar a la decisión del presidente Biden. A nivel federal, se estima que unas 6,500 personas resultarían beneficiadas.

El Departamento de Justicia informó, en pasadas semanas, que había unos 416 procesos en curso por posesión ilegal de marihuana, aunque en algunos casos la violación se había imputado junto a otros delitos.

De acuerdo con un informe que Justicia presentó a la Cámara baja, entre 2016 y agosto de 2021 se radicaron 7,674 cargos por violaciones al Artículo 404(a) relacionadas con la marihuana.