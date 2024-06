Cámara de Representantes concurre con versión del presupuesto aprobada por el Senado y pasa a evaluación de la Junta Fiscal

La versión del presupuesto con cargos al fondo general refrendada por ambas cámaras asciende a $13,062 millones. Aunque persisten diferentes visiones, el líder cameral no anticipó contratiempos para encaminar acuerdos y que la versión final reciba el aval legislativo. “No veo y no he escuchado, lo vimos hoy en los votos, que alguien tenga algún tipo de oposición”, afirmó.