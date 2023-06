En vísperas del cierre de sesión ordinaria, la Cámara de Representantes llevaría votación esta noche una avalancha de medidas, muchas de ellas acumuladas durante toda la sesión y otras tantas, bajadas por descargue, sin ser evaluadas en vistas públicas.

El presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández, utilizando una pizarra, explicó las medidas en detalle en entrevista con GFR Media.

El líder cameral indicó que en turno final posterior había unas 31 medidas “quedadas de otras sesiones, que ya estuvieron en calendarios previos, algunas se derrotaron y se pidió reconsideración y muchas son de asuntos por corregir”.

Otras 44 piezas legislativas serían descargadas y más temprano, fueron aprobadas otras 50 medidas, en cuatro calendarios. Se esperaba un quinto calendario. Al cierre de esta edición ninguna de las medidas se había llevado a votación final.

Hernández Montañez dijo también que esta noche intentarían ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi en cuatro medidas: Proyecto de la Cámara 504, que busca incluir a los alguaciles de la Rama Judicial como empleados de alto riesgo en la Ley del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno; Proyecto de la Cámara 14 para que la Compañía de Turismo sea una corporación pública, el Proyecto Sustitutivo de la Cámara 429 y 488, que busca detener ejecuciones hipotecarias y la Resolución Conjunta del Senado 89, para la conexión vial entre los barrios Medianía Alta y Medianía Baja, en Loíza.

El líder legislativo no precisó si tendrían los votos de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara para pasar por encima del veto en las cuatro medidas. Para sobrepasar el veto, por disposición constitucional, también se requiere el aval de las dos terceras partes de los miembros del Senado.

“El que creo que tiene posibilidades de pasar el cedazo es el de los alguaciles. Hemos conversado, no tengo certeza que tenga la cantidad completa de votos, pero vamos a llevarlos a votación para ver si se motivan otras delegaciones”, sostuvo.

El líder cameral también dijo que aprobaron hoy un proyecto que permite a los futuros pensionados transferir sus cuentas de aportaciones definidas a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado\ (AEELA). Una medida similar fue aprobada en el Senado este miércoles. “Nosotros aprobamos nuestra versión, la medida se llevó a vistas públicas”, indicó Hernández Montañez para agregar que ambas medidas serían aprobadas en ambos cuerpos “y que el gobernador decida cuál firma”.

Algunas de las medidas que serían llevadas a votación son:

PS 14 establece deberes y responsabilidades de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en el manejo de fondos federales

PC 10 reduce en un 50% costo de marbetes a los veteranos.

PC 1387 para mitigar el costo de energía eléctrica a los consumidores

RCC 1383 para que los abonados de la AEE y AAA que pidan plan de pagos en una emergencia la deuda no tenga recargos ni penalidades

PC 1436 nuevo procedimiento inclusivo para elegir al representante del interés público en la AEE

Algunas medidas que serían descargadas:

PC 1745 establece la política pública del trabajo a distancia en el sector privado

PS 258 establece política pública para autorizar a farmacias tramitar recetas de forma digital

PS 1254 extiende el tiempo de recusaciones electorales

RCC 231 reclamo de enseres eléctricos por fallas en el sistema eléctrico

RC 1015 reafirmar rechazo al aumento en costo energético

PC 1329 filas expreso en el sector privado para discapacitados, embarazadas y envejecientes

PC 1666 crear estadísticas de sustancias controladas

Proyectos para desarrollo agrícola

Se aprobó a viva voz, el Proyecto de la Cámara 134, propone designar como reserva agrícola de la costa norte un área aproximada de 17,294.57 cuerdas que ubican en los municipios de Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas.

El portavoz del Partido Independista Puertorriqueño (PIP) y autor de la medida, Denis Márquez Lebrón dijo que el proyecto de ley le da un mandato a la Junta de Planificación para delimitar el área en unión a los municipios incluidos en la reserva.

“Esto no es un capricho, es un proyecto que se intentó aprobar antes (en el cuatrienio de 2012- 2016) y no se aprobó. El entonces gobernador Alejandro García Padilla intentó establecer la reserva mediante orden ejecutiva, pero fue derogada. Radicamos la medida, no tuvo oportunidad el cuatrienio pasado”, dijo Márquez Lebrón sobre la trayectoria de la propuesta legislativa.

Sostuvo que la medida va dirigida a preservar miles de cuerdas de terreno ante preocupaciones de cuál es el uso que deben tener esos terrenos. El legislador detalló que los datos provistos a la Comisión de Agricultura de la Cámara, que evaluó la pieza legislativa, indican que el 95% de los terrenos están calificados para producción agrícola intensa. Ya hay una propuesta del gobierno de Puerto Rico en el plan de uso de terrenos, el otro uso agrícola general y el restante cuerpos de agua.

“Esta medida lo que busca es pensar en el presente, pensar en el futuro, pensar en la seguridad alimentaria. La agricultura no es algo del pasado, no es algo pequeño, es la supervivencia del país, el desarrollo real y económico”, sostuvo Márquez Lebrón.

También se aprobó a viva voz, el Proyecto de la Cámara 1479 que busca establecer el grado de Bachiller en Artes en Agricultura Sustentable, conferido por una institución acreditada por el Consejo de Educación Superior, habiendo aprobado no menos de 40 créditos.

“Viendo la realidad del estudiantado en Utuado, este proyecto trata del fortalecimiento de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, una de las universidades que está enfocada en la agricultura”, expresó el representante popular, Jorge Alfredo Rivera Segarra, autor de la pieza legislativa.

También fue avalado el Proyecto de la Cámara 260 para disponer que el Departamento de Agricultura y el Banco de Desarrollo Económico establezcan un proceso expedito para que los agricultores que presenten una solicitud para una garantía de préstamo o préstamo agrícola sean atendidos con prioridad en la concesión de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales requeridas. La propuesta legislativa es del representante novoprogresista, José “Quiquito” Meléndez Ortiz.

La Cámara sesiona mañana viernes, sábado y domingo, último día para la aprobación de medidas en la presente sesión ordinaria.