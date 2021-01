El gobernador Pedro Pierluisi reiteró esta mañana que se opone a recortes en las pensiones de los empleados públicos.

“Mi posición es clara en cuanto a las pensiones. No deben recibir más recortes a sus beneficios. Seguiremos luchando para proteger a nuestros pensionados”, sostuvo en declaraciones escritas.

“Como reiteré ayer a la Junta en vista pública, no se trata de entrar en controversias y pleitos que le cuesten más dinero al pueblo. Tenemos que todos ser razonables y abiertos al diálogo por el bien de Puerto Rico”, agregó.

El gobernador reaccionó así a una carta enviada ayer por la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, a los líderes legislativos y al propio gobernador en que les advierte que el Proyecto de la Cámara 120, conocido como la Ley de Retiro Digno, es inconsistente con la Ley Promesa. Jaresko llegó al punto de básicamente prohibir a la Legislatura y la Rama Ejecutiva dar paso a la medida.

Lourdes Ramos dice estar asombrada

La representante penepé Lourdes Ramos reaccionó esta mañana airada ante el lenguaje utilizado por Jaresko.

“El asombro que me causa el tono y el mensaje de esa carta me lleva a la indignación. Ni Jaresko ni la Junta tienen esa potestad. Si tanta preocupación les causa el uso de fondos públicos deberían comenzar por reducirse su propio presupuesto. Nosotros seguiremos adelante ejerciendo el poder constitucional que nos otorga nuestra democracia. Jamás defraudaré a los pensionados ni a los servidores públicos. El proyecto de Retiro Digno se va a convertir en ley y le haremos frente a todo intento de obstruir la justicia social que enmarca. Basta ya de criminalizar a nuestros pensionados”, sostuvo Ramos en declaraciones escritas.

Mientras, el presidente de de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, fue mucho más cauteloso al reaccionar y sostuvo que la intención del cuerpo legislativo es enmendar la medida.

Hernández Montañez aparece como coautor de la pieza. De hecho, la medida será lllevada a vistas públicas el jueves, viernes y sábado con la participación de gremios, agencias de gobierno, el Comité Oficial de Retirado, el abogado Rolando Emanuelli y la coalición Construyamos otro acuerdo.

“Queremos que todo el mundo se exprese”, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistema de Retiro en la Cámara.

Hernández Montañez recalcó en la necesidad de que se ajuste el Plan Fiscal para luego garantizar que las pensiones permanezcan intactas.

“Ella (Jaresko) está haciendo unos planteamientos basados en que se distancia del plan fiscal vigente. Basado en eso, ella tiene razón y es por eso que le pedimos al gobernador que se ajuste el Plan Fiscal a la nueva realidad de Puerto Rico”, sostuvo el líder cameral.

Hernández Montañez, sin brindar más detalles, dijo confiar en que se pueden subsanar algunos de los reclamos de la JSF, pero primero se tienen que hacer cambios al Plan Fiscal.

El itinerario más reciente sobre la entrega y divulgación del documento dispone que el 20 de febrero Pierluisi presentará un Plan Fiscal actualizado a la JSF. Antes de esa fecha, los presidentes legislativos le harán llegar sus propias propuestas y así se acordó en una reunión en La Fortaleza esta semana.

El 5 de marzo, la JSF enviaría al gobernador cualquier notificación de violación y el primero ejecutivo tendría hasta el 26 de marzo para responder a esas posibles violaciones. El 23 de abril, la JSF certificaría el nuevo Plan Fiscal.

Hernández Montañez, quien tiene una reunión con la JSF el miércoles, insistió en que los ajustes que se hagan a Plan Fiscal “no pueden poner todo el peso de la crisis en los retirados”.

“Pero tienes que hacer ese ajuste (en el Plan Fiscal) primero para entonces ajustar la legislación. Así, el propio Plan Fiscal (vigente) no puede ser utilizado como herramienta para rechazar el proyecto. No voy a aprobar cosas para luego no se ejecuten y se diga que fue por culpa de la JSF”, dijo a El Nuevo Día.

“Tenemos que presentar cambios holísticos para garantizar los beneficios a los retirados. No tengo una solución para el retiro, tengo una solución amplia para atender retiro, salud, servicios esenciales y municipios. Tiene que ser algo integrado”, insistió Hernández Montañez al manifestar que quiere que los retirados nuevamente tengan un derecho “propietario” de su retiro y colocar a los pensionados al mismo nivel que los acreedores.

Denis Márquez considera la carta de Jaresko como “draconiana”

El representante independentista Denis Márquez describió la carta de Jaresko como draconiana y acusó a la JSF de obrar en perjuicio de la clase trabajadora y los pensionados y de defender a los “buitres y los grandes intereses”.

“Este proyecto de ley, creado y promovido por amplios sectores de los empleados públicos y pensionados, hace justicia, pues estabiliza y asegura sus pensiones, garantiza las aportaciones y protege los sistemas de retiro”, sostuvo Márquez en declaraciones escritas.

“No podemos olvidar que el proyecto 120 tiene el más amplio apoyo y consenso en la Cámara Representantes, con 35 coautores de todos los partidos representados en el cuerpo. La respuesta a la Junta tiene que ser contundente, aprobarlo lo más pronto posible y, de esa forma, defender a nuestros empleados públicos y enviar un mensaje de rechazo a la terrible oposición de la Junta”, dijo Márquez.

Mariana Nogales

La representante por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli subrayó que ni el gobierno ni la JSF han cumplido con las disposiciones de la Ley Promesa en lo que concierne a la necesidad de establecer servicios esenciales.

“Eso es lo que marcaría las prioridades que dirigen los planes de ajuste y planes fiscales”, dijo Nogales Molinelli en declaraciones escritas.

“Las pensiones, sin duda, son prioritarias. Los servicios que son necesarios como educación, salud, servicios sociales son prioritarios y la deuda también tiene que auditarse, reducirse al mínimo o incluso eliminarse”, señaló. “Lo importante es aprender su juego (de la JSF), aprender el juego de la junta y de la Ley Promesa y utilizarlo para defender la gente y el proyecto de Puerto Rico como sociedad, como país”.