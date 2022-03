El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, defendieron este martes que la Comisión de Asuntos de Vida y Familia se disponga a aprobar un proyecto de su autoría que limitaría el derecho al aborto sin abrir el proceso a la discusión pública.

El Proyecto del Senado 693, que restringe las instancias en que una mujer podrá realizarse un aborto dentro de lo que se conoce como la etapa gestacional de viabilidad, será llevado a votación durante el día de hoy en la comisión legislativa, y cuenta con un informe positivo para el que solo se tomaron en cuenta escritos sometidos ante ese organismo.

“Se decidió solicitar memoriales y trabajarlo por esta vía legislativa”, indicó Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, cuando se le preguntó por qué se descartó discutir la medida públicamente.

El Nuevo Día supo que múltiples organizaciones defensoras de los derechos reproductivos se enteraron ayer, lunes, sobre el trámite que se le daría a la medida y enviaron memoriales en oposición al proyecto.

Al defender la pieza, Rodríguez Veve acusó a grupos opositores de “desinformar” sobre el tema con la intención, según dijo, de que se mantengan los abortos en Puerto Rico “sin límites”. “Incluso, cuando los concebidos ya podrían sobrevivir como bebés prematuros fuera del vientre de la madre”, sostuvo.

Según la senadora de Proyecto Dignidad, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y la Mesa de Aborto Libre, Seguro y Accesible presentaron su memorial, y fueron incluidos en el informe de la comisión. Sin embargo, la legisladora no aludió, en declaraciones escritas, a que las organizaciones se enteraron el lunes de la reunión ejecutiva del organismo para votar sobre la medida.

El proyecto 693, suscrito por Rodríguez Veve, los novoprogresistas Keren Riquelme y Thomas Rivera Schatz y los populares Dalmau Santiago, Albert Torres, Rubén Soto y Ramón Ruiz Nieves, dispone que solo se podrán realizar abortos en Puerto Rico a partir de la semana 22 de gestación cuando se cumplan ciertos criterios.

La nueva normativa solo permitiría practicar abortos a partir de entonces cuando la terminación del embarazo esté fundamentada en la determinación médica más apropiada para preservar la vida de la madre en una emergencia de salud.

Además, se establecería como criterio que un médico documente las razones para autorizar un aborto luego que el feto sea viable y someta su decisión por escrito al Departamento de Salud.

La regla de las 22 semanas de gestación entraría en juego a menos que el médico determine que, antes de ese periodo, ya el feto pueda mantenerse vivo independiente de la madre, dispone la legislación.

La medida añade que, en todo procedimiento de terminación de embarazo en la etapa gestacional de viabilidad, debe estar presente un segundo médico licenciado que pueda tomar bajo su cuidado y atención médica inmediata al concebido si se mantiene vivo independiente de la madre durante dicho procedimiento.

“El P.S. 693 no aplica en circunstancias de inviabilidad fetal. Por tal razón, el proyecto reconoce el criterio médico para determinar la inviabilidad del concebido, en cuyo caso, no aplicaría la prohibición. El proyecto establece claramente que es en los casos de viabilidad fetal, es decir, cuando el concebido pudiera sobrevivir fuera del vientre de la madre, que quedaría prohibido el aborto”, recalcó.

“La discusión sobre el 693 es clara, y trazará la línea entre los que creen en proteger la vida de los niños por nacer de 22 semanas o más que pudieran sobrevivir fuera del vientre de la madre como bebés prematuros, de los que creen en seguir permitiendo que los aborten a pesar de que están vivos”, abundó.

El informe positivo de la medida contó con expresiones del exsecretario de Justicia, Héctor Reichard; la doctora Rosalina Valcárcel Ruiz, la organización Mujeres por Puerto Rico, el Departamento de Salud, el Centro Guadalupe y la Campaña Aborto Libre, Seguro y Accesible.

La ACLU forma parte de la Campaña Aborto Libre, Seguro y Accesible.

En el caso del Departamento de Salud, en el resumen de su ponencia se indica que la agencia considera que muchos asuntos en la medida son atendidos “de manera adecuada” y mediante reglamentación.

El Departamento de Justicia no respondió la petición de memorial.

El presidente del Senado defiende el proyecto

Dalmau Santiago, por su parte, sostuvo, en entrevista con El Nuevo Día, que, si se puede determinar que el feto ya ha alcanzado la posibilidad de tener vida propia fuera del vientre de la madre, “no se debe matar”.

“Si hay un feto con vida, el que esté dentro de la madre con vida o fuera, pues creo que no se debe matar”, opinó el líder senatorial. “En la semana 16, ya los médicos identifican el sexo del bebé. ¿Entonces, a la semana 22 lo puedes matar?”, sostuvo.

A juicio de Dalmau Santiago, el proyecto no restringe el periodo que tendría una persona gestante para realizarse un aborto, al sostener que 22 semanas “son cinco meses y medio, ya pasó la mitad”. “Se puede legislar, y no hay nada legislado sobre eso. Aquí, se aplican las decisiones del Tribunal Supremo federal. Se puede legislar, y estamos legislando, y con la coautoría de diferentes partidos, porque no es uno solo, y más de 30 estados han prohibido el aborto bajo este parámetro”, indicó.

El presidente del Senado rechazó que el proyecto de ley se esté atendiendo en cuartos oscuros, pues entiende que la discusión sobre la viabilidad del feto no es un “tema nuevo” y que la “comunidad científica” coincide en que, luego de la semana 22, el feto es viable. “¿Hay que hacer vistas públicas para cuestionar eso?”, dijo.

“¿Tiene votos en el Senado?”, se le preguntó.

“He visto participación de diferentes partidos, así que podría pensar que los votos... pero no se lo he preguntado a nadie”, respondió.

La exposición de motivos de la pieza establece que 16 estados han legislado a base de la etapa gestacional de 22 semanas, y todos han sobrepasado los retos constitucionales en los tribunales. Estos son: Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Luisiana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virgina Occidental y Wisconsin.

Mientras, 18 estados prohíben la terminación del embarazo a partir de la viabilidad del concebido, sin establecer una etapa gestacional específica.

Rechazan la la medida

El colectivo Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible rechazó la medida, al igual que la ACLU.

En el memorial enviado a la comisión, el colectivo sostuvo que el proyecto atenta contra la salud de las mujeres, particularmente las más jóvenes y de escasos recursos.

“En Estados Unidos, las personas que deciden terminar un embarazo luego de las 20 semanas usualmente son adolescentes o mujeres jóvenes menores de 25 años, ya que estas tienden a tener períodos irregulares, que consideran que un embarazo es poco probable y no están familiarizadas con los signos y síntomas de un embarazo. Las mujeres con pocos recursos económicos también figuran como las más frecuentes en las estadísticas descritas por el estudio ‘The Turnaway Study’, de la socióloga Diana Greene Foster”, lee el memorial, que no tiene firma.

El Nuevo Día supo que la organización Matria y la ginecóloga-obstetra Yari Vale Moreno respaldaron el escrito.

El “Turnaway Study”, según Aborto Libre, fue un estudio que siguió a 1,1000 mujeres en Estados Unidos que, durante cinco años, se le denegaron servicios de aborto por haber excedido las semanas gestacionales.

“El PS 693 pretende prohibir abortos a partir de un término concreto del embarazo, y estas pueden ser las consecuencias para las personas que, por distintas razones, necesiten los servicios y se les denieguen por sus semanas de embarazo”, añade el documento.

En el memorial entregado a la comisión, se establece que, en Puerto Rico, la viabilidad es definida entre las semanas 23 y 24, y que a partir de esa etapa, la supervivencia es de aproximadamente 20%. Ya, a las 25 semanas, es aproximadamente 50%, indicaron. Se señaló, de otra parte, que el proyecto no da opciones a mujeres y personas gestantes cuyos fetos tengan malformaciones.

Aborto Libre también criticó que se exija que un segundo médico licenciado pueda tomar bajo su cuidado un concebido que se mantenga con vida independiente de la madre. “Ningún profesional de la salud, hasta ahora, ha logrado resucitar y mantener con vida a fetos fuera del útero con edad gestacional entre 22 a 23 semanas, aun bajo las condiciones hospitalarias supraterciarias en Centro Médico. Este proyecto carece de evidencia científica de la situación en Puerto Rico y pretende imponer unos criterios ajenos a la realidad de la práctica médica”, lee la ponencia.

Por su parte, el director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez, consignó su oposición al proyecto 693 y lo catalogó como “una medida inconstitucional disfrazada de medida salubrista”.

“La ACLUPR repudia el trabajo legislativo secreto por medio del cual se busca aprobar esta ley”, dijo Rodríguez en declaraciones escritas.

“El Proyecto del Senado 693... busca restringir el derecho reproductivo de la mujer a 22 semanas. Es un proyecto de ley que busca engañar al pueblo de Puerto Rico haciéndole creer que los fetos de 22 y 23 semanas son viables. Nuestra Legislatura le quiere hacer creer al pueblo de Puerto Rico que el Tribunal Supremo de Estados Unidos les ha dado la potestad de restringir el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, el análisis constitucional es uno errado”, abundó Ramírez.