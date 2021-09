La evaluación legislativa de sobre 15 medidas con las que se propone consultar a la ciudadanía sobre una serie de iniciativas que implicarían enmiendas constitucionales está detenida mientras el representante popular José “Conny” Varela espera porque el gobernador Pedro Pierluisi le confirme una reunión presencial en que se discutirían las propuestas.

Varela lleva cerca de dos meses solicitando en el encuentro y se le había separado un espacio ayer para ser atendido por Pierluisi, pero el Primer Ejecutivo canceló por un compromiso previo. Varela sí logró reunirse con la secretaria de la gobernación, Noelia García, pero el tema de las enmiendas constitucionales no fue discutido en profundidad.

La reunión se dio el mismo día en que surgió en la discusión pública la propuesta de enmienda constitucional más reciente y la propuso la senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien propone que la ciudadanía determine por voto popular si acepta, como ya dispone la jurisprudencia federal, que todo voto condenatorio por delito grave deberá ser por unanimidad del jurado y que también determine si acepta que el voto para absolver a un acusado será válido con al menos nueve votos. Una decisión reciente del Tribunal Supremo determinó que todo voto para absolver también deberá ser unánime.

PUBLICIDAD

Además, la Constitución de Puerto Rico dice que todo voto condenatorio se puede alcanzar con al menos nueve votos.

Varela tiene a cargo la evaluación legislativa de las propuestas de enmiendas constitucionales como presidente de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional y Asuntos Electorales y ha dicho que no continuará con el proceso de vistas públicas de las piezas legislativas hasta que conozca primero la postura de Pierluisi.

“Estoy en la espera de una reunión con el Gobernador para continuar con los trabajados de la comisión”, dijo Varela a El Nuevo Día. “Tengo aproximadamente de 13 a 15 proyectos y quiero llevarlos a vistas públicas, pero no van a ir a vistas públicas si no tiene el respaldo del Gobernador. Él, como presidente del Partido Nuevo Progresista y presidente de la conferencia legislativa puede dictar pautas a su delegación y si no tengo dos terceras partes de los votos (en el hemiciclo) no se justifica continuar con los trabajos”.

Pierluisi ha dicho públicamente que simpatiza con la propuesta de limitar los términos a la gobernación a dos de cuatro años, pero no ha asumido una postura concreta en cuanto a limitar los términos de alcaldes y legisladores. Dijo estar de acuerdo con que se modifique cómo se nombran jueces, pero ha rechazado el concepto del referéndum revocatorio y ha dicho que no es necesario enmendar la Constitución para regular el salario del gobernador o de los jefes de agencia.

Varela celebró una primera vista pública sobre el paquete de medidas que proponen enmendar la Constitución. Se trató de la Resolución Concurrente que saca de las manos del poder Ejecutivo y Legislativo el nombramiento de los jueces y juezas. Sin embargo, tanto el Colegio de Abogados y Abogadas como el Departamento de Justicia objetaron la medida al indicar que la resolución solo dispone que el nuevo método sería legislado luego.

PUBLICIDAD

Varela tiene ante su consideración múltiples resoluciones como la que propone elevar la edad de retiro forzoso de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 80 años, la resolución que propone mediante una Asamblea Constituyente cambios a los artículos II (Carta de Derechos), III (Poder Legislativo), IV (Poder Ejecutivo) y VI (Disposiciones Generales), la resolución que revive el concepto de la unicameralidad, la resolución que propone la segunda vuelta eleccionaria, la resolución que expande el nombramiento de un gobernador a 6 años y el referéndum revocatorio.

También hay otros temas pendientes: elevar a rango constitucional la autonomía municipal y la protección de los recursos ecológicos, elevar a rango constitucional el derecho a la salud, crear el cargo de vice gobernador, elevar las pensiones a rango constitucional, elegir en eventos por separado a los legisladores y al gobernador, entre otros.