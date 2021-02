Parte del caucus popular en el Senado está dividido al evaluar el desempeño de la secretaria nominada de Educación, Elba Aponte Santos, durante la sesión de interpelación de ayer en la Cámara de Representantes.

La postura de la delegación con pluralidad de senadores es clave en el proceso de evaluación de la designada funcionaria. Por un lado, se espera que la delegación penepé cierre filas como Aponte Santos, mientras que, hasta ahora, senadores de Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y el independiente José Vargas Vidot han expresado preocupaciones sobre las capacidades de Aponte.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago dijo hoy que Aponte Santos, “con su parsimonia fingida y sus evasivas inexcusables” evidenció que su nombramiento es inadecuado, por lo que le votaría en contra. Igualmente confirmó su voto en contra Ana Irma Rivera Lassén, de Movimiento Victoria Ciudadana.

“Quien sea capaz de esa falta de respeto al país, no puede estar a cargo del derecho humano a la educación”, dijo Santiago. “Esto se suma al conflicto de intereses que representa el que la ex presidenta del sindicato de maestras asuma la posición de patrono; la entronización de la politización en el DE que implica un nombramiento como el del ex comisionado electoral del PNP (Héctor Joaquín Sánchez) y la improvisación sobre el regreso a clases presencial, excluyendo a las comunidades escolares del proceso”.

En cuanto a Rivera Lassén, dijjo que la impresión que le dejó Aponte Santos fue “sumamente negativa”.

“Las contestaciones expresadas por ella mantienen las dudas en temas cruciales ante el anuncio de un posible comienzo de clases presenciales. No contestó de manera adecuada, o al menos que pareciera tener un plan, sobre protocolos para la comunidad escolar con temas como el manejo de la pandemia, desde las vacunas, la transportación escolar, el distanciamiento en los salones y espacios escolares y la preparación de las escuelas en infraestructura. Hay también muchas dudas de cómo la educación a distancia está impactando a la niñez, en términos de aprovechamiento escolar, aspectos emocionales y la brecha en el acceso a tecnologías de información y comunicación. También otros temas relacionados a las escuelas abandonadas y la privatización. No cuenta con mi voto”, dijo.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, ha dicho que prefiere analizar el nombramiento cuando finalmente se inicie el proceso en la Comisión de Nombramientos.

Aponte Santos necesitaría 14 votos para ser confirmada. La delegación penepé es de 10 integrantes.

Los senadores populares Migdalia González, Marially González, Ramon Ruiz Nieves, Rosamar Trujillo Plumey y Javier Aponte Dalmau fueron contactados por este diario e hicieron observaciones negativas sobre Aponte Santos. Rubén Soto, Elizabeth Rosa Vélez no han contestado peticiones de El Nuevo Día.

Esta mañana el senador Juan Zaragoza dijo en una entrevista radial que va a esperar a que el Senado inicie la evaluación de Aponte Santos para poder asumir una posición concreta.

Algunos senadores expresan sus preocupaciones

Para la senadora Migdalia González la secretaria designada tuvo un “desempeño pobre”. Opinó que denotó una falta de preparación, coordinación y coherencia durante su alocución en la sesión de interpelación.

“Para mí, tendrá que ser objeto de un análisis riguroso en el Senado si es que podemos confirmarla, además de que tiene en su contra la situación del subsecretario auxiliar”, dijo González al aludir al excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez.

Preguntada si cuenta son su voto para ser confirmada, González contestó: “me parece que no cuenta con los criterios para dirigir el DE por la complejidad del sistema, pero no te diré que sí o no que no. Necesito que pase por el proceso de confirmación”.

La senadora por Ponce, Marially González, ha sido vocal en su incomodidad con el desempeño de Aponte Santos y dijo estar perpleja con lo que pasó ayer en la Cámara.

“En realidad es bien difícil de poder explicar lo que vimos en el día de ayer. He dicho que vamos a darle la oportunidad de que tenga diferentes escenarios. O se encontraba medicada o se estaba expresando de forma desafiante y oposicional al proceso o fueron instrucciones que recibió para agotar el tiempo”, dijo González.

“Son tantas las hipótesis que se pueden plantear, pero fue una falta de respeto para el pueblo de Puerto Rico, a la comunidad escolar que esperar conocer cómo se va a desarrollar el plan para comenzar el inicio de clases, combatir el COVID-19 y que los niños no queden rezagado. Es algo inexplicable”, agregó González.

González señaló que “constituyentes” le han llevado el mensaje de que no debe ser confirmada y que tienen razón.

“Al día de hoy, según lo que he visto y los planes que ha presentado para el sur, que son ninguno y está su falta de honestidad al decirle a la gente de Guánica que se va a evaluar el hotel Copa Marina para un contrato de $1.3 millones”, dijo González.

En el caso del portavoz popular Javier Aponte Dalmau, opinó que el gobernador Pedro Pierluisi no tiene otra opción que no esa retirar el nombramiento.

“No es confirmable”, dijo. Mientras, agregó que la secretaria designada no tiene su voto.

“El mío no. El caucus no se ha sentado para discutir ningún nombramiento, pero esta persona… hablé con compañeros de los otros partidos y es difícil de confirmar”, dijo Aponte Dalmau.

Según el senador por Carolina, la oposición de ciertos legisladores populares al nombramiento de Aponte Santos no es nueva y surge de peticiones que le han hecho para reunirse por situaciones que ocurren en sus respectivos distritos.

“Los comentarios de ellos después de reunirse con ella no eran satisfactorios. Además, el envolvimiento con el subsecretario (Sánchez), voló la situación más. No se trata de un asunto político, aunque el tema político afecta la retina. Es que personas que conocen de Educación dicen que no es la persona para dirigir eso y le falta mucha experiencia”, sostuvo Aponte Dalmau.

Trujillo Plumey señaló que Aponte Santos tuvo un desempeño “un poco vago ens us expresiones”.

“Pudimos ver todos que, independientemente del momento en que estaba, no se veía preparada o no tenía la confianza para manejar el tema, el asunto, que ha sido un issue desde hace más de un año con la reapertura de las clases”, dijo Trujillo Plumey.

La senadora novata argumentó que no puede contestar si votaría a favor o en contra de la nominación de Aponte Santos

“Le daré el beneficio… la situación en que estaba... tendría que evaluar más a fondo y responsablemente. Pararse allí no es fácil, pero si vas preparado puedes vencer los miedos y temores y puedes contestar cualquier pregunta y ella no hizo eso”, dijo.

Otros senadores muestran cautela

La senadora Ada García Montes, presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura opinó que, si bien Aponte Santos lució nerviosa ayer, también las preguntas que recibió estuvieron “subidas de tono”.

García Montes nunca precisó quién hizo preguntas de este tipo al argumentar que no pudo ver la sesión completa, pero añadió que “no se fue cortés”, con la funcionaria.

“Varias veces la interrumpieron en sus contestaciones y no se le permitió contestar. Estamos en un gobierno compartido y eso nos obliga como Legislatura a darle oportunidad a las partes para comunicarse. Como dama, encontré que la interpelación fue un poco subida de tono en relación a las preguntas. La Secretaria, dentro de su habilidad para poder comunicarse, trató de sobrellevarlo. La vi nerviosa, desencajada con las preguntas que le hicieron. A nivel de comunicadora, nos deja claro que no es una figura pública lista para enfrenar lo que es dirigir el DE”, dijo García Montes.

Cuando se le cuestionó si le daría su voto, García Montes, quien fue maestra por 12 años del sistema público, señaló que no tiene un criterio establecido. Agregó que podría “parcializar a mucha gente” si se expresa a favor o en contra.

En el caso del senador por Ponce, Ramón Ruiz Nieves, sí señaló que la sesión de interpelación reveló que Aponte Santos “surgieron asuntos de mucha importancia y no demostró que tenga el dominio”.

“Es preocupante, porque el DE está en sindicatura y eso le ha costado millones a Puerto Rico”, dijo.

Ruiz Nieves no fue categórico en decir si daría su voto a la nominada. Argumentó que en el Senado se discutirán “otros temas”, con Aponte Santos.

“Y tiene que explicar por qué dijo que el 3 de marzo no es una fecha final y firme para abrir las escuelas”, dijo Ruiz Nieves, quien ha mostrado particular interés por las escuelas del sur, que es un distrito. De hecho, ayer vistió Guayanilla con varios funcionarios, incluyendo el gobernador Pedro Pierluisi y encontró que tres escuelas que podrían abrir están atrasadas en el proceso de reacondicionamiento.

Por su parte, Gretchen Hau, del distrito Senatorial de Guayama, recalcó que les toca a los miembros de la Cámara de Representantes pasar juicio sobre lo que ocurrió allí.

“Fueron ellos los que estaban presentes y fueron ellos los que hicieron preguntas que recogían las inquietudes de ellos mismos y sus constituyentes. Pero lo que pasó allí fue en el cuerpo hermano y el Senado tendrá la oportunidad de hacer el proceso correspondiente sobre la nominación”, dijo. “Hubo un proceso un poco diferente… no estuve allí presente y les toca a ellos pasar juicio sobre lo que ocurrió”.

“Sí hay una preocupación genuina sobre cómo se están atendiendo las escuelas y el plan de reapertura. Esa preocupación la comparto con el cuerpo hermano”, agregó.

La senadora recordó que el Senado aprobó ayer una petición de información detallada al DE sobre la reapertura de las escuelas.

“Ahí también estamos recogiendo y estamos cónsonos con lo que hizo la Cámara”, dijo Hau.

La legisladora también planteó que los transportistas han sido dejados fuera del plan de vacunación contra el COVID-19, por lo que le hizo una petición a la agencia el pasado 20 de enero, pero no ha sido contestada.

Hau argumentó que todavía no puede pasar juicio sobre los méritos del nombramiento de Aponte Santos.

Albert Torres Berríos, del Distrito Senatorial de Guayama, fue claro que no estuvo conforme con las preguntas que le hicieron en la Cámara a Aponte Santos y no quiso opinar sobre lo bien o mal que se desempeñó a Aponte Santos o si fue responsiva o evasiva a los cuestionamientos.

“Entiendo que se debió haber manejado de otra manera las preguntas que se formularon, de la manera en que se dirigieron”, sostuvo. Cuando se le preguntó si alguien fue excesivo en el interrogatorio, contestó: “se debieron hacer otro tipo de preguntas que fueran cónsonos al tema de educación”.

“Cada funcionario de gobierno tiene un criterio y una manera de proyectarse. Si la Secretaria tiene ese temple de dirigirse y contestar las preguntas así, eso es asunto de la Secretaría”, dijo Torres Berríos. Tenemos nuestros planteamientos e interrogantes y pr’ximamente vamos a estar citándola en la oficina para trabajar el andamiaje del regreso a las clases”, dijo Torres Berríos.