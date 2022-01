El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, designado al cargo en propiedad por el gobernador Pedro Pierluisi, tendrá que responder las interrogantes de los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado relacionadas con el inicio del nuevo escolar, el proceso de vacunación contra el COVID-19 y el posible cierre de más planteles públicos.

Las respuestas a estas preguntas podrían ser determinantes en el futuro del designado que, aunque previamente ha recibido en dos ocasiones el aval de la Cámara alta al cargo en interinato, en esta ocasión enfrenta nuevos desafíos.

“Él va a tener que explicarlo el martes y tiene que convencer a los legisladores de su postura y de lo que está sucediendo”, expresó el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en referencia al posible cierre de 83 escuelas, según información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

“No he escuchado ningún compañero que haya expresado reservas sobre el nombramiento, pero no es lo mismo un nombramiento interino que uno en propiedad, donde se someten una serie de documentos y donde hay un expediente y unas pruebas y una revisión de sus planillas, entre otras cosas”, advirtió el líder senatorial.

PUBLICIDAD

El cierre de los 83 planteles, estimado al 2026, afectaría a 18,644 estudiantes, según se desprende del plan maestro de infraestructura al que tuvo acceso al CPI. “Tendrían que demostrarme, porque ya se cerraron muchas (escuelas), cuáles son los criterios que tomaron en consideración para proponer esos cierres”, señaló Dalmau a preguntas de si favorece la clausura de más espacios académicos.

Sostuvo que el principal problema con ponerle candado a más escuelas ha sido que no se ha considerado la opinión de la comunidad escolar, pero reconoció que la agencia ha sufrido una merma considerable en la última década en su matrícula y que hay planteles que operan con un número muy reducido de estudiantes, lo que debe analizarse.

En un periodo de 11 años, Educación cerró 673 escuelas públicas, según datos del estudio “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: Impactos comunitarios y recomendaciones”, que publicó el Othering & Belonging Institute, de la Universidad de California en Berkeley, y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) en Puerto Rico.

“¿Cuál es la discreción para hacerlo y aprovechando de que hay menos estudiantes, no podríamos tener, entonces, un salón más cómodo con menos estudiantes?”, cuestionó.

Aunque la primera vista sobre la designación de Ramos Parés está pautada para el martes, a las 10:00 a.m. en el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio, Dalmau no descartó la posibilidad de hacer vistas adicionales, de haber peticiones por parte de grupos gremiales para expresarse sobre el nominado. “La evaluación del nominado a secretario de Educación tiene prioridad”, subrayó sin decir cuándo se podría llevar a votación en el pleno del Senado.

PUBLICIDAD

Sobre cuáles serían los próximos nombramientos que atenderían, Dalmau dijo que considerarán seis designados a fiscales, jueces y juntas de gobierno que completaron con la documentación. “Todo está dependiendo de lo que suceda esta semana con el alza del COVID-19, pero me propongo a, semanalmente, ir atendiendo todos estos nominados”, señaló.

La semana pasada, en el inicio de la tercera sesión ordinaria del cuatrienio, el gobernador sometió 32 nombramientos para la consideración del Senado, incluyendo la designación del honorable Roberto Rodríguez Casillas como juez asociado del Tribunal Supremo, que se sumaron a los 22 que quedaron pendientes de evaluación.

Dalmau ha sostenido que llenar la vacante del máximo foro judicial del país “no es un asunto prioritario” en el Senado. “La Asamblea Legislativa tiene varias maneras de atenderlo y, cuando se vaya a tomar esa decisión, me reuniré con mi caucus y así lo informaré públicamente”, expresó.