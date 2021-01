Las cámaras legislativas celebran hoy sus sesiones inaugurales en un marco que resulta histórico, no solo por los retos sociales y económicos que enfrenta el país, sino por la pluralidad de voces representadas en el Capitolio por mandato del electorado.

Tanto José Luis Dalmau como Rafael “Tatito” Hernández, quienes se proyecta serán elegidos por sus pares hoy como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, anticiparon una sesión puramente procesal.

“Va a ser algo sencillo. Vamos a sentar las bases de hacia dónde vamos”, dijo Hernández, quien el pasado cuatrienio asumió la portavocía del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara.

Según establece el Código Política, hoy se elegirán por votación los presidentes de ambas cámaras legislativas, las vicepresidencias y los portavoces de las delegaciones.

Una vez ocupadas estas posiciones, los presidentes electos estarían anunciando quiénes ocuparán los cargos de secretario y sargento de armas. El gobernador Pedro Pierluisi adelantó que participará de ambas ceremonias, pautadas para las 11:00 a.m. en la Cámara y para las 2:00 p.m. en el Senado.

Ni Hernández ni Dalmau anticiparon contratiempos para su elección. La delegación del PPD en la Cámara está compuesta por 26 legisladores, justo el número mínimo que necesita Hernández para su confirmación.

Mientras, Dalmau necesita un mínimo de 14 votos. La delegación del PPD, aunque logró la mayor cantidad de escaños, solo tiene garantizados 12, por lo que requerirá del aval de miembros de las otras minorías.

Hernández adelantó ayer que su mensaje será uno “positivo”, en el cual reconocerá el mandato del electorado a través de las urnas. “El enfoque va a ser nosotros, y no estoy hablando de la delegación popular sino de la Legislatura, de cómo vamos a colaborar y a no repetir los errores de no comunicar eficientemente”, expresó.

Abordado sobre sus prioridades, Hernández señaló que está centrado en sentar las bases de la institución que “había colapsado”. “Es crear ese espacio para fiscalizar, crear política pública y fomentar el choque de ideas”, dijo.

Dalmau, por su parte, compartió que está enfocado en tres áreas: salud -incluyendo el COVID-19-, educación y desarrollo económico. “Hay muchas familias que no tienen cómo ganarse la vida, así que creo que, a corto plazo, hay que comenzar a elaborar estos tres puntos en conjunto del ejecutivo”, expresó Dalmau.

Por las pasadas semanas, agregó, se ha dado a la tarea de analizar los programas de gobierno de todos los partidos. “Tenemos un Senado diverso, y hay que ver en dónde hay coincidencias”, afirmó.