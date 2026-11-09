En duda la ampliación de funciones de la plataforma ERP para manejar la nómina de los empleados públicos

La integración de la capacidad de pagar la nómina de los empleados públicos a la nueva plataforma financiera del gobierno está en suspenso, ante los problemas que se han reportado con los pagos a suplidores y ciertos servidores públicos desde que el sistema entró en operaciones en verano.

En una vista pública de la Comisión de Relaciones Federales del Senado, una de las empresas que ha brindado apoyo en diversas fases de la implementación y estabilización del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) no pudo afirmar que esté listo para que se incluya la nómina en enero, como se planificaba.

“El gobierno de Puerto Rico está siendo muy cuidadoso con esa puesta en vigor y, definitivamente, que está haciendo todos los esfuerzos para que la implementación de ese sistema de nómina se haga minimizando los errores, por lo que yo entiendo, esa implementación no se va a dar en enero. Se va a dar más tarde en el año, a base de un plan sumamente meticuloso de pruebas para asegurarnos que esa nómina corre adecuadamente. Entiendo que están haciendo lo correcto porque están moviéndose a ser extrameticulosos en la parte de la nómina”, expresó Alberto Cordero, presidente y fundador de Ethree Solutions.

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Esta empresa ha trabajado, desde 2023, con el gobierno en diversas fases del proyecto de ERP, entre ellas, dar apoyo para la selección de la firma Deloitte Consulting, que está a cargo de implementar el ERP.

“En esto, el gobierno de Puerto Rico tiene la respuesta final”, expuso Cordero, a preguntas del presidente de la Comisión, el senador Carmelo Ríos, sobre si la plataforma estará lista para las nuevas funciones en enero de 2027.

El ERP entró en operaciones, en julio, para atender transacciones de las áreas de Finanzas y Compras de más de 60 agencias, con unos 8,000 usuarios, detalló Cordero. Desde sus inicios, contratistas del gobierno han levantado bandera por los retrasos en los pagos. El Departamento de Educación es una de las agencias que ha registrado los mayores atrasos, al punto que el senador Ríos informó, el lunes, que no será posible completar este mes la salida del síndico que supervisa el uso fondos federales.

La Comisión de Relaciones Federales del Senado investiga las fallas que se han reportado en la implementación de la nueva plataforma financiera del gobierno. En la foto, los senadores Roxanna I. Soto Aguilú, Carmelo Ríos y María de Lourdes Santiago, que participaron en al vista. (Xavier Araújo)

Por su parte, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, indicó que aún no se ha determinado si entrará en vigor esa fase.

“Se está evaluando todo el proceso. Aún no hay una decisión final. Se está evaluando con el nuevo equipo de implementación”, señaló Rivera Berríos, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Todo va a depender del implementador (Deloitte Consulting), podría mencionar también de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)... No hay duda que, a lo mejor, hay que mover la fecha de enero, pero el proyecto sigue encaminado”, añadió el funcionario, quien no precisó cuándo se tomaría la decisión final.

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Las gestiones de El Nuevo Día por contactar a Deloitte resultaron infructuosas.

Empleados gubernamentales que trabajan en este proyecto y que hablaron bajo anonimato dijeron a este medio que no creen que el gobierno esté listo en enero para colocar la nómina bajo el ERP, pues la primera reunión para atender ese tema se realizó en octubre y la dirigió el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (Prits, por sus siglas en inglés), con consultores externos.

La gobernadora Jenniffer González sostuvo que los problemas con el ERP responden a una combinación de factores, entre ellos, que se debe brindar más adiestramientos al personal de las agencias.

“Hay deudas que vienen mucho previo a mi administración. Hay deudas que no se han pagado desde hace cinco, seis años, así que no estamos hablando de deudas exclusivas de estos meses”, indicó González.

Ríos también mencionó que “expertos” que colaboran con la Comisión han levantado bandera sobre las fallas que aquejan la plataforma y las causas para varios de los problemas, entre ellas, que la información no migró del sistema anterior al ERP.

Del mismo modo, cuestionó el dinero que ha invertido el gobierno en la contratación de Deloitte -más de $73 millones- tras obtener el contrato sin un proceso competitivo de licitación, pues se hizo mediante una solicitud de propuesta para compra de servicios a diversas empresas.

El contrato de Deloitte con el Departamento de Hacienda venció en junio, y Ríos señaló que quedan más de 20 señalamientos por corregir en el sistema. La firma indicó que necesita la renovación del contrato para atenderlos, aseguró el senador, quien dijo desconocer en qué fase esta la renegociación.

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Un nuevo contrato entre Hacienda y Deloitte, por unos $3.9 millones adicionales, fue autorizado con observaciones por la Junta de Supervisión Fiscal el 2 de noviembre.

“Yo espero que no pongan la nómina a correr, porque si esto es como se plantea por los expertos, el sistema fracasó. No es una cuestión de (poder hacer) ajustes, es que el diseño tiene fallas tan sencillas como la hora y tiempo de donde se (usa) la plataforma”, apuntó el senador.

Ríos indicó que Deloitte fue citada para una vista este jueves, a la que también acudirá la Administración de Servicios Generales (ASG).

¿Hay soluciones?

De acuerdo con la información provista en la audiencia, una de las alternativas que se brindó para atender los atrasos en pagos a contratistas sería trabajar ciertos procesos “de forma manual”, lo cual puede tomar de 45 minutos a una hora y media por transacción, detalló Ríos.

Cordero insistió, ante el Senado, que las métricas de desempeño del ERP desde julio han mejorado y argumentó que -por su experiencia en el sector privado- es común que este tipo de sistemas tengan un “período de estabilización”, que podría extenderse por 12 meses. Por ejemplo, señaló que ya se desembolsó “sobre el 95%” de las facturas que quedaban pendientes del año fiscal pasado.

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón. (Xavier Araújo)

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón, estuvo presente en la vista pública y cuestionó ese dato, al asegurar que Educación aún mantiene una deuda de $9.5 millones con decenas de proveedores de transportación escolar.

“Cada etapa nos trae sorpresas que se tienen que trabajar, y se están trabajando”, señaló Cordero.

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Sin embargo, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, trazó una diferencia entre un ERP para una empresa privada y el ERP del gobierno.