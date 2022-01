El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dejó la puerta abierta esta mañana a que la sesión legislativa pautada para el lunes tenga que ser cancelada a raíz del ciberataque del que fueron blanco los servidores del Senado.

El incidente se dio a conocer el miércoles en la tarde y fue detectado en la mañana. Desde entonces muy poca información oficial se ha brindado sobre lo ocurrido, mientras siguen sin funcionar el cuadro telefónico del cuerpo legislativo, la página de internet y el servicio de correo electrónico, entre otros servicios.

En entrevista con El Nuevo Día esta mañana, el líder senatorial se comprometió en brindar detalles más certeros sobre el alcance del ataque esta tarde, incluido sobre los esfuerzos realizados para atender la situación y un estimado de cuándo podría estar resuelto el problema.

“Es posible que la sesión del lunes no se pueda dar porque no tenemos sistema de grabación o de votación”, indicó. “Es un ataque cibernético y posiblemente haya la comisión de delito. Si decimos públicamente lo que está sucediendo, alertamos al que estamos investigando. Hasta que no tenga toda la información que se pueda divulgar, no quiero alterar la investigación divulgando información sensitiva”, dijo Dalmau Santiago. “El sistema tecnológico sí tiene un sistema de back up y garantiza que esa información no se pierda”.

Dalmau Santiago, por ejemplo, indicó que información sobre finanzas y nómina no ha sido comprometida.

Ayer Dalmau Santiago firmó una Orden Administrativa declarando un estado de emergencia en el Senado relacionada a la crisis provocada por el ciberataque. Entre otras cosas, mandata a que todos los trabajos que se puedan realizar manualmente, así se hagan y también autoriza la compra de “todo material o equipo” necesario para atender la situación y sin que se realicen subastas.

También orden la creación de un comité especial para trabajar con la emergencia y se ordena una paralización de los trámites aplicables a todo trámite legislativo.