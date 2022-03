El Senado aprobó en su sesión de ayer un proyecto de ley que persigue legislar un fin de semana sin el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) sobre productos que típicamente son adquiridos en periodos de emergencia.

La medida es objetada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero el autor de la pieza legislativa, el representante popular Ángel Matos García, indicó que tiene en dos semanas una reunión con el organismo para discutir el asunto.

”Agradezco al Senado de Puerto Rico, que ayer de manera unánime, al igual que en la Cámara, aprobó esta medida de justicia para los consumidores. Las compras de preparación para la temporada de huracanes ascienden a unos $1.7 billones de dólares en Estados Unidos y Puerto Rico, por lo que buscamos con esta medida es ayudar con la preparación ciudadana ante un evento atmosférico. Con este fin de semana exento del IVU, en tan sólo 36 artículos puntuales, el país estará en mejor posición de cara a la temporada de huracanes”, sostuvo Matos García.

El Proyecto de la Cámara 478, busca añadir la Sección 4030.28 al Capítulo 3 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011″ a los fines de eximir del pago del impuesto sobre venta y uso varios artículos y equipos de primera necesidad al comienzo de la temporada de huracanes; y para otros fines relacionados.

Al ampararse en un supuesto impacto fiscal de entre $1.1 millones y $2.4 millones, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, advirtió que el proyecto de ley choca con el plan fiscal.

El PC 478 disponía originalmente que el beneficio sería otorgado a los consumidores durante la última semana de mayo, pero con enmiendas recomendadas por el secretario de Hacienda, Francisco Parés, se redujo esa ventana al último fin de semana de ese mes.

Con otro cambio, se dispuso en la Cámara que el primer año de la entrada en vigor del beneficio la fecha específica para que los ciudadanos aprovecharan la rebaja en precios sería dictaminada por el jefe de Hacienda.

La medida liberaría del pago del IVU en la compra de artículos como envases, tanques y cisternas para almacenar combustible o agua, tormenteras, madera en palos y paneles no tratados, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, agua, artículos de limpieza, piezas y productos de reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar, generadores portátiles que no excedan $3,000, baterías pequeñas, equipo solar de emergencia, estufas y hornillas de gas, entre otros productos.