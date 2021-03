Las vistas públicas del Proyecto del Senado 184 que busca prohibir las llamadas terapias de conversión en Puerto Rico inició este miércoles con la participación de una veintena de deponentes en el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio, en San Juan.

El proyecto, que enmienda los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y los Artículos 3 y 41 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, tipifica como maltrato y busca prohibir las terapias de conversión aplicadas a un menor de edad en un contexto clínico. Las vistas públicas inician hoy y continuarán el próximo viernes, 26 de marzo.

Sigue las vistas públicas aquí:

[𝐀𝐇𝐎𝐑𝐀] Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción – miércoles, 24 de marzo de 2021 Posted by Senado Puerto Rico on Wednesday, March 24, 2021

Esta medida fue presentada por el senador independiente José Vargas Vidot; la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago; el senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau; y los senadores por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.

De acuerdo con el proyecto, terapias de conversión “incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género”.

La vista este miércoles inició con la ponencia del doctor José Francesschini Carlo, decano del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe, quien planteó a modo de contexto científico que en 1974 la Asociación Psiquiátrica Americana determinó eliminar como enfermedad mental la homosexualidad, tras quedar demostrado que la ser homosexual no era una enfermedad.

“No puede haber tratamiento para algo que no se considera enfermedad por todos los expertos y organizaciones a nivel mundial, quienes sostienen que no es una enfermedad. Ahí se debe incluir la Organización Mundial de la Salud, Asociación Médica Americana, Asociación Psiquiátrica Americana, Academia Americana de Pediatras, Asociación de Psiquiatras de Niños Y Adolescente, Asociación Psicólogos Americana, Asociación Mundial de Psiquiatría. Por mencionar las más importantes, son muchísimas más”, sostuvo Francesschini Carlo.

Asimismo, expuso que un estudio presentado en junio de 2020 a las Naciones Unidas por un grupo independiente reflejó que el 90% de todas las terapias de conversión son practicadas en personas menores de 24 años; y la cifra para menores de 18 años es de 50% de todos los que son sometidos a terapia de conversión. “Uso la palabra sometidos ya que en la inmensa mayoría de los casos son los padres obligando al hijo o hija a someterse a dicha terapia y no son voluntarios”, apuntó.

En sus propias palabras, en respuesta a preguntas de la senadora Rivera Lassén, el psiquiatra calificó la terapia de conversión como “utilizar técnicas de aversión, utilizar técnicas de que es algo condenado (la homosexualidad), de que esto no es una decisión correcta, porque entienden (quienes practican las terapias) que es una decisión, y eso va en contra verdaderamente de una persona que, como he dicho, nace homosexual”.

Aunque la pieza legislativa no habla sobre la religión, sus detractores plantean que el proyecto atenta contra la libertad religiosa y el derecho de crianza de los padres con sus hijos.

Vargas Vidot, Santiago y Bernabe ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que una joven trans de 19 años llamada Mila García narró su experiencia con las terapias de conversión. Asimismo, Justin Santiago y E. Rivera (quien pidió ser identificado con la inicial de su nombre) compartieron sus vivencias con estas terapias.

García sostuvo que mientras estudiaba en un colegio cristiano fue sometida a sesiones de consejería que buscaban convencerla de que “estaba mal por ser gay”.

Mientras Justin indicó que “aunque me preparé y he sido un ciudadano útil, las secuelas del daño que me hicieron en esa tortura aún las arrastro”.

Por su parte, Rivera contó que las terapias de conversión las vivió en un contexto religioso y clínico cuando lo llevaron ante un psicólogo.

“Para mí, era un psicólogo, un profesional de la salud y entendía que decía la verdad, pero entro en conflicto conmigo mismo porque lo que ellos me decían no iba de acuerdo con lo que yo sentía, querían que suprimiera eso”, narró.