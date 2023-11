Debido al atraso en la aprobación final de la lista de donaciones legislativas –que sigue bajo evaluación del presidente del Senado, Jose Luis Dalmau–, decenas de organizaciones sin fines de lucro no han podido ofrecer sus servicios a cabalidad porque no cuentan con fondos suficientes para pagarles a sus empleados.

“El hecho de que no podamos anticipar con cuánto contamos para tratar de hacer el mejor uso de estos fondos no solamente afecta el servicio, sino a la empleomanía, porque tenemos un personal que entendemos es prácticamente vital y que no lo podemos retener porque no le podemos pagar. Las entidades, tristemente, no son una prioridad para el gobierno”, expuso Wanda Caraballo, directora ejecutiva de la Fundación DAR, la cual ha donado miles de equipos médicos a pacientes de todo Puerto Rico.

En tanto, Celia Galán, directora ejecutiva de la Asociación de Padres con Niños con Impedimentos, comentó que, “ahora, al 30 de octubre, tuve que dejar ir (personal) y me pongo en riesgo de perderlo. Me toma muchísimo tiempo poder capacitar al personal para que tenga las herramientas que necesita para proceder con los niños y familias. Ahora mismo, me acaba de llamar una intercesora a decirme que tenía tres casos asignados. Estamos haciendo malabares para ver cómo podemos atender a esas tres familias y no dejarlas sin el servicio, pero no tengo con qué pagarles”.

De acuerdo con Galán, los fondos legislativos son vitales para poder remunerar a los intercesores que ayudan a las familias.

María de Lourdes Ortiz, directora del Movimiento Una Sola Voz (MUSV), que reúne más de 125 organizaciones del tercer sector, denunció, por su parte, que no ha recibido actualización de la Resolución Conjunta del Senado 310, que asigna $20 millones del presupuesto a entidades sin fines de lucro evaluadas por la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.

Ortiz explicó que, a diferencia de las donaciones legislativas, otros fondos que las organizaciones reciben no necesariamente cubren sus costos operacionales.

“Lo último que me dijeron es que (Dalmau) está mirando la lista y tratando de cuadrar los números para no afectar ciertas organizaciones. Pero tiene que entender que hay una necesidad real”, insistió, tras contar que ha hecho múltiples de llamadas al presidente del Senado.

En reacción a lo expuesto por las entidades, Ángel Raúl Matos, portavoz de Dalmau, reiteró que la Resolución Conjunta 310 fue aprobada en ambas cámaras, pero algunas enmiendas continúan bajo evaluación en la oficina del presidente del Senado.

Indicó, además, que este año se recibieron más solicitudes que de costumbre, por lo que la evaluación se ha prolongado más de lo habitual. “Se espera que aprueben el informe este mes de noviembre”, indicó Matos.

En total, 619 entidades de toda la isla, incluyendo las 125 del MUSV, solicitaron fondos.

“Estamos empujando. El año pasado, fueron las minorías las que trancaron (la asignación). Te puedo asegurar que tenemos los votos de los populares”, expresó, hace dos semanas, el senador Juan Zaragoza, copresidente de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.

La Asamblea Legislativa tiene hasta el 14 de noviembre para aprobar medidas en el hemiciclo.

“Verdaderamente, estamos en un momento crítico, en el cual yo pienso que influye mucho el hecho de que se están acercando las elecciones y ellos están enfocados en otro tipo de actividades”, dijo, entretanto, Mariliz Sánchez, directora de la Alianza para la Paz Social.

Explicó que han tenido que cerrar casos porque no pueden esperar hasta mediados de noviembre para tomar una decisión. “Si, por lo menos, nosotros tuviéramos esa información tan importante, pues quizás pudiera decirles a los psicólogos que regresen en diciembre o en enero, pero no tengo nada, no puedo tener una proyección”, puntualizó.