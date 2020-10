El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge “Georgie" Navarro aclaró este jueves que la querella por alteración a la paz que radicó ante la Policía Municipal de Guaynabo no fue porque un hombre lo invitó a pelear, sino porque el individuo, supuestamente, golpeó con la mano su vehículo de campaña.

Precisó que el hombre, a quien identificó como Manuel Viera, es el chofer de la guagua de sonido de una candidata del Partido Popular Democrático (PPD) que no señaló. Según el legislador, esta persona, en más de una ocasión, ha llegado hasta su comité con la propaganda de la otra colectividad.

“Yo salgo de mi comité a un garaje en mi vehículo de campaña y me encuentro el vehículo (de Viera) nuevamente. Me dice que baje el cristal y yo lo ignoro. Sigue con lo mismo, con el volumen a to' lo que da' y yo viro. Yo me tengo que parar, por una luz roja, y el tipo se para y le mete un cantazo a mi cristal de mi vehículo", relató en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

PUBLICIDAD

Aseguró que no respondió a la actitud de la persona y que siguió su rumbo, pues de acuerdo con el representante, “lo que quieren es provocar". Posteriormente, realizó una querella ante la Policía Municipal de Guaynabo por alteración a la paz.

Pese a que Navarro negó que haya indicado en la denuncia que lo habían invitado a pelear, la información suministrada por la Uniformada sostiene que “según indicó el querellante el señor Jorge Navarro Suarez, quien es representante del Gobierno de Puerto Rico, que el Sr. Manuel Viera lo invitó a pelear. Este caso se encuentra bajo investigación".

El legislador novoprogresista se enfrenta en las elecciones del 3 de noviembre por el escaño en la Cámara del Distrito 5 a Roberto Zayas, del PPD; Alfonso Questell, del Partido Independentista Puertorriqueño PIP; Carlos Ávila Pacheco, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); y a Ricardo Rodríguez Quiles, del Proyecto Dignidad.

“La desperación del Partido Popular, al ver que no pueden tumbar a Georgie Navarro, pues tratan de buscar alternativas. No lo van a lograr y no me van a desenfocar", estableció.

Navarro ha sido protagonista de varios incidentes violentos en los que la Policía ha tenido que intervenir. Por ejemplo, en diciembre de 2019 se enfrascó en una pelea en la Placita de Santurce mientras supuestamente permanecía bajos los efectos de bebidas alcoholicas.