A horas de que culminen los trabajos de la sexta sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa, continúan pendientes de acción varias importantes medidas en las que los legisladores buscan consenso para lograr su aprobación, como la reforma contributiva, el proyecto de ley que concede aumentos salariales a los jueces y la resolución cameral que otorga $20 millones en donativos a entidades sin fines de lucro.

Algunas de estas medidas fueron tema de conversación al cierre de la pasada sesión y hoy siguen generando controversias. “En estas próximas horas la reforma contributiva y la reforma de permisos son prioridad. Hay otras medidas distritales, más puntuales, que también son importantes”, señaló el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau. “Esta sesión se ha ido más rápido de lo previsible porque existían ya muchos proyectos que estaban conferenciando o que se habían quedado, pero que tenían que atenderse”, agregó.

Mientras, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, adelantó que en ese cuerpo legislativo “continuaremos aprobando legislación de vanguardia que mejore la calidad de vida de la ciudadanía puertorriqueña y que provea soluciones innovadoras a problemas complejos”, sostuvo

Larga espera de proyectos clave

Uno de los asuntos que está ante la atención de la Legislatura desde la pasada sesión son las enmiendas al Código de Rentas Internas, al igual que la Resolución Conjunta del Senado 310, que otorga $20 millones a entidades del tercer sector que ofrecen servicios directos a poblaciones en riesgo.

La llamada reforma contributiva, atendida a través del proyecto sustitutivo de la Cámara 1839, está en comité de conferencia, pero el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, no anticipó mayores contratiempos con su aprobación. “Mi confianza, basada en la comunicación que tuve con Juan Zaragoza, es que no haya mayores problemas porque, en esencia, son cambios que no afectan la razón de ser del proyecto”, indicó Santa.

La medida ante la consideración de los senadores es un proyecto sustitutivo al que radicó el gobernador el verano pasado. “La vez anterior solo beneficiaba a las empresas y corporaciones, y no tenía un efecto en la economía doméstica directa. Además, se armonizan unos ajustes en las tasas de los individuos. No es todo lo que hubiésemos querido, pero sí tiene un efecto en el bolsillo de la clase media”, expuso Aponte Dalmau.

Tanto las versiones previas como la actual tienen como base bajar las contribuciones sobre ingresos para los individuos que reporten sobre $41,500 netos. La legislación también provee que los contribuyentes puedan reducir su carga contributiva considerando un ajuste por inflación.

Uno de los cambios que sufrió el PC 1839 en el Senado fue no extender a los inversionistas locales los beneficios que reciben los participantes de la antigua Ley 22, ahora parte de la Ley 60 de 2019. Tanto la cámara baja como el gobernador habían incluido, en sus proyectos, mecanismos para ampliar estos beneficios a los inversionistas locales.

“Si el proyecto no se mantiene similar a lo que se votó en la Cámara, nosotros no vamos a votar por él, porque se tienen que dar unas garantías en términos de las tasas contributivas y no puede haber vicios de que vaya a haber un aumento de impuestos por algún lado. Si esas condiciones se dan no pueden contar con el voto de nosotros”, advirtió el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, sobre el proyecto de la delegación de la Palma.

Por otra parte, la Resolución Conjunta 310 se aprobó al finalizar la pasada sesión legislativa, en junio, y aún las entidades correspondientes no han recibido los fondos, lo que mantiene en vilo los servicios que prestan a niños, mujeres y ancianos.

Entre los asuntos que se atenderán hoy está también la iniciativa que permitiría que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reciba un préstamo de $300 millones del gobierno central para cumplir con sus obligaciones de pensiones. Esta partida sería suficiente para garantizar los pagos a los jubilados por alrededor de 10 meses.

“Aprobaremos una asignación de $300 millones para solventar el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica”, adelantó el líder cameral a El Nuevo Día.

Se abre esperanza para alza salarial de jueces

El Proyecto del Senado 1292, que otorga aumentos salariales a los jueces, fue aprobado a finales de agosto en el Senado, pero el presidente de la Cámara había sostenido que no atendería el asunto este cuatrienio, ya que la medida no contaba con los 26 votos mínimos para su aprobación. Sin embargo, el viernes dejó abierta la posibilidad de considerar la medida, luego de que el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero, presentara una demanda solicitando la entrada en vigor del alza salarial contemplada en el Plan de Retribución de los Empleados del Poder Judicial.

“En el asunto del aumento salarial de los jueces, que terminamos la sesión pasada con esta garata y todavía seguimos en ese particular, hemos podido superar lenguajes y echado cosas a correr hacia adelante. Creo que hemos podido adelantar bastante”, sostuvo Aponte Dalmau.

El portavoz de la Pava en el Senado también destacó el proyecto del Senado 895, de su autoría, para el redesarrollo de los terrenos e instalaciones de la estación naval Roosevelt Roads, así como el Proyecto de la Cámara 1470, para modificar los topes para viviendas unifamiliares y multifamiliares de interés social. En ambos se han logrado acuerdos.

“Hay necesidad de vivienda en Puerto Rico y la mayor parte de la vivienda disponible se está utilizando para la renta temporera y no hay nueva construcción. Lo que está buscando es aumentar el precio de las viviendas de interés social y que esas viviendas que se puedan construir adquieran nueva relevancia”, detalló Méndez sobre la pieza legislativa, al cuestionar la “falta de interés” para atender proyectos para promover el desarrollo económico del país, así como las medidas enviadas por el Ejecutivo.