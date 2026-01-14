Jenniffer González retirará medida que tipificaba como asesinato la muerte del “concebido” en cualquier etapa de gestación

A solo horas de su radicación, la gobernadora Jenniffer González informó este miércoles que retirará el proyecto de administración que enmendaba el Código Penal para que tipificar el asesinato desde el momento de la concepción.

“Voy a pedir que ese proyecto se retire, porque eso es ley. Ya eso es ley. De hecho, cuando se aprobó la ley de Karla (Keishla) Madlane, lo que hace es que, si alguien asesina, mata a una mujer embarazada, pues, tienes la pena de asesinato, pero, al estar embarazada, no te contaba el feto como un segundo asesinato. Cuando aprobé, el año pasado, la ley de Karla (Keishla) Madlane, ahora cuenta como un doble asesinato. Así que eso es lo mismo que estamos viendo aquí. Eso ya es ley; ya eso está ahí”, indicó la primera ejecutiva, en entrevista televisiva (TeleOnce).

El Proyecto de Administración 98 establece que, para el delito de asesinato, el término “humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

La gobernadora sostuvo, además, que su proyecto fue redactado previo a la aprobación de la ley, a finales de diciembre, que da personalidad jurídica al no nacido (“nasciturus”).

Al preguntársele si las mujeres y personas gestantes podrían seguir abortando en Puerto Rico, González dijo: “La ley de Karla (Keishla) Madlane establece el límite de semanas que se puede hacer, con las recomendaciones médicas. Así que no cambia ese estatuto, y eso está en esa legislación”.

Aunque la Ley 166-2025 no establece el término de semanas para poder practicar una terminación de embarazo, sí indica que las disposiciones no se podrán interpretar a los fines de criminalizar a las personas por un aborto legal y consentido.

Tampoco aplica a “cualquier persona que legalmente realiza cualquier tratamiento médico de la mujer embarazada o su feto (o) cualquier mujer con respecto a las decisiones legales que tome con respecto a su hijo por nacer aún en su vientre”.

González radicó el Proyecto de Administración 98 el lunes, al inicio de la tercera sesión ordinaria del cuatrienio.

---