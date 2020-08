Los representantes penepés Juan Oscar Morales y Antonio “Tony” Soto dejaron la puerta abierta esta mañana, aunque tímidamente, a que la Cámara de Representantes investigue el caótico proceso primarista del pasado domingo y que involucra de manera directa o indirecta a dos figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), su presidente Thomas Rivera Schatz y la comisionada electoral María Dolores “Lolín” Santiago.

También están en el ojo de la tormenta el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres y su comisionado electoral Lind O. Merle Feliciano. El martes, los representantes populares Rafael “Tatito” Hernández, Luis Vega Ramos y Jesús Santa, luego de mucha insistencia de la prensa, dijeron que se debe investigar a “todo el mundo” que tuvo un rol en el proceso, aunque inicialmente solo insistieron en que se investigará a Dávila.

De hecho, esta mañana Vega Ramos envió misivas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para que tomen cartas en el asunto.

Por un lado, Soto insistió hoy en la necesidad de que la CEE garantice un proceso electoral limpio este próximo domingo, cuando se espera concluir el proceso primarista. El también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara dijo inicialmente que no quería expresarse sobre la posibilidad de que la Cámara inicie una pesquisa sobre el asunto al argumentar que no quiere añadir más intranquilidad a país.

“No voy a llegar a eso”, dijo sobre la posibilidad de que la Cámara examine el asunto. De hecho, el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, no se ha expresado sobre una posible investigación, que causaría un terremoto político dentro del PNP a pocos meses de las elecciones.

“Pero no podemos substraernos de lo que pasó ya. Hay una responsabilidad directa del presidente de la CEE, una responsabilidad directa del comisionado del PPD y hay una responsabilidad directa de la comisionada electoral del PNP. Es completamente iluso pensar que ninguna de estas tres personas sabía que el día antes de la primaria que las papeletas no estaban listas y los camiones no saldrían a tiempo”, sostuvo Soto.

“Y no tomaron ninguna acción correctiva”, agregó.

La versión del presidente del PPD, Aníbal José Torres, es que la colectividad tenía el material suficiente para iniciar el proceso salvo 591,000 papeletas de resguardo y correspondientes a colegios añadidos a mano. Su postura ha sido que el lío del pasado domingo fue responsabilidad de la CEE y su proceso de acarreo.

Rivera Schatz ha sido más parco sobre el asunto y apenas ha hecho expresiones públicas luego de atender a los medios el domingo.

Sin embargo, cuando se le insistió a Soto en la pregunta de si la Cámara debe investigar o no, trajo a colación que la comisionada electoral del PNP responde a Rivera Schatz.

“La comisionada electoral es una persona de confianza del presidente del partido. No importante quién sea el comisionado y no importa quién sea el presidente del partido, responde directamente al presidente del partido y la comunicación entre el presidente o presidenta y el comisionado electoral en un proceso primarista, tengo que presumir que es continua y constante”, sostuvo Soto.

Cuando se le preguntó si Rivera Schatz ha dado suficientes explicaciones sobre el colapso del domingo, Soto contestó: “el pueblo de Puerto Rico es inteligente”.

En el caso Morales, sostuvo que él y el portavoz de la mayoría en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló fueron engañados cuando el martes de la semana pasada fueron al Edificio de Operaciones Electorales de la CEE y Santiago les dijo que todo andaba en orden.

“Hablamos con ella, nos llevaron a diferentes operaciones que se llevaban allí. Cuando pasó lo del domingo nos dimos cuenta de que no se nos dijo la verdad. El presidente de la CEE y los comisionados también”, dijo Morales.

“Ya ellos sabían el viernes que no iban a estar listos para el domingo. Faltaban muchos precintos”, agregó.

Morales argumentó que antes de que la Cámara decida o no iniciar una pesquisa, tanto Dávila como los comisionados electorales deben rendir un informe sobre lo ocurrido y que contenga información exacta sobre las órdenes de compra a la imprenta que produjo las papeletas y las visitas que hicieron a dicha instalación en Cayey los funcionarios electorales.

“Que sea con evidencia”, dijo Morales. “Con ese informe evaluaremos si es necesario iniciar una investigación”.