Una medida que hubiera ordenado al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) recopilar datos para cuantificar el impacto económico de las personas que realizan trabajos no remunerados –principalmente mujeres– recibió recientemente un veto del gobernador Pedro Pierluisi, amparado en aparentes objeciones de la agencia.

“Me parece inexplicable que se le haya dado la espalda a una iniciativa muy sencilla que se puede hacer con recursos que ya existen en el DTRH, que fue una de las ganancias de las vistas públicas. El DTRH tiene encuestadores en la calle, gente con experiencia haciendo ese trabajo. Me parecería que es continuar con la política de ojos que no ven, corazón que no siente”, denunció la senadora María de Lourdes Santiago, autora principal del Proyecto del Senado (PS) 223.

“Iba a ser un instrumento importante para delinear políticas públicas sobre el acceso al trabajo, sobre la necesidad de cuido de menores, de mayores, de personas incapacitadas, para entender el entramado detrás de las declaraciones formales de equidad que se hacen sal y agua en la vida de muchas mujeres”, puntualizó la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño.

En declaraciones escritas, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, sostuvo que el DTRH, en última instancia, se opuso a la medida pese a considerarla “loable”, debido a que “no identifica fondos o recursos para su implementación”.

“Además, (el DTRH) indica que el añadir tareas al Negociado de Estadísticas del Trabajo podría afectar su objetivo principal de producir datos periódicos de la fuerza laboral en Puerto Rico, lo cual a su vez es requisito para mantenerse en cumplimiento con los requerimientos y subvenciones del gobierno federal, específicamente el U.S. Bureau of Labor Statistics y el Employment and Training Administration, ambas dependencias del Departamento del Trabajo de Estados Unidos”, añadió Angleró.

Las objeciones del DTRH –actualmente dirigido por el secretario Gabriel Maldonado– representarían un cambio respecto a la postura que expresó la agencia en mayo de 2021 –bajo la secretaría de Carlos Rivera Santiago–, cuando en una ponencia respaldó el PS 223 al puntualizar que “las encuestas de uso del tiempo son una herramienta efectiva para lograr visibilizar la importancia del trabajo no remunerado”. El PS 223 fue aprobado en ambas cámaras al final de la sesión que terminó en noviembre pasado, mientras que el veto de bolsillo del ejecutivo se materializó el 21 de enero.

La medida, en síntesis, hubiera creado el Comité Especial para Cuantificar el Uso de Tiempo en Puerto Rico, que hubiera tenido la responsabilidad de coordinar, cada cinco años, una Encuesta de Uso de Tiempo, utilizando los recursos del DTRH. El Comité Especial habría estado compuesto por el secretario del DTRH o un delegado, así como por la directora del Observatorio de Género, la procuradora de las Mujeres, un representante del Instituto de Estadísticas y dos personas designadas por las comisiones con jurisdicción sobre asuntos de las mujeres en el Senado y la Cámara de Representantes.

El PS 223, asimismo, definía modalidades de labores no remuneradas, tales como trabajo doméstico, trabajo de subsistencia y trabajo voluntario o comunitario.

Santiago, en entrevista con este diario, catalogó como una ironía que el gobierno esgrima una serie de políticas contra la violencia de género pero se niegue a atender otras manifestaciones sociales que atentan contra la calidad de vida de las mujeres.

“Persiste una idea de que solamente la violencia de género afecta a las mujeres, y se le da la espalda a los muchos otros asuntos que tienen que ver con la cuestión económica, la falta de equidad en el entorno doméstico. (…) Una mujer puede no sufrir violencia de género pero llevar una vida muy agobiante. Esto permitía documentar esa realidad”, dijo Santiago, al deplorar que La Fortaleza no pidiera a la Asamblea Legislativa que solicitara la devolución del PS 223 para que se atendiera cualquier defecto.