El informe de la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado, documento en el que no se recomendaba la aprobación de la medida legislativa que busca restringir el derecho al aborto, no recibió el mínimo de ocho votos requeridos para su aprobación, confirmó hoy la presidenta del organismo, Migdalia González Arroyo.

“Como senadora y presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, y más aún como mujer, hija, y madre, asumí mi responsabilidad con valentía y tesón defendiendo los derechos de las mujeres y de las familias de la patria que tanto amo. Aunque algunos claudicaron sus principios por el cálculo político, ese no fue mi caso. Que mi Distrito y mi país, sepan que seguiré dando las luchas que mi conciencia me dicte por el bien de todos y todas”, afirmó González Arroyo.

El informe necesitaba ocho votos para su aprobación, de los cuales obtuvo seis. El Proyecto del Senado 693 se encuentra ante la comisión de Reglas y Calendarios para ser llevada a votación al pleno del Senado, cuando así se determine. La Cámara Alta vuelve a sesionar el próximo martes, 14 de junio, a la 1:00 p.m.

Votaron en contra del informe las senadoras del Partido Nuevo Progresista (PNP), Keren Riquelme y Wanda Soto, así como la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Ada García Montes; y la autora de la medida y portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

La senadora popular Gretchen Hau no votó. Tampoco hicieron lo propio Nitza Morán y Marissa Jiménez, ambas del PNP. Mientras, la senadora por la Palma Migdalia Padilla se abstuvo.

Los votos a favor del documento -donde no se recomendaba la aprobación del Proyecto del Senado 693 “porque violenta los derechos de las mujeres puertorriqueñas”- fueron de las senadoras populares Elizabeth Rosa, Rosamar Trujillo Plumey y González Arroyo. A ellas se unió la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes González y el senador independiente José Vargas Vidot, único hombre de los 14 integrantes del organismo.

La votación sobre el documento inició el martes, pero se extendió hasta hoy, jueves, luego que varias de las senadoras no comparecieran a la reunión ejecutiva que se había convocado para ese día. “Una vez la medida vaya a votación ante todas las senadoras y senadores, actuaremos de frente, como siempre se nos ha caracterizado, y votaremos nuevamente en contra de la misma”, subrayó González Arroyo.

Uno de los múltiples reclamos que han levantado quienes se oponen a la aprobación de la medida es la inclusión al proyecto de una enmienda que “prácticamente obligaría” a las víctimas de violación con más de 22 semanas de gestación a que se les induzca el parto. Igualmente, han establecido que el proyecto parte de premisas “equivocadas” e, incluso, establece que el feto es viable a partir de las 22 semanas de gestación a pesar de que en vistas públicas se estableció que cada caso hay que verse de manera independiente.

Como parte de la discusión legislativa el proyecto de ley dispuso en su Artículo 3 que, en caso de un embarazo por violación, de no cumplirse con ninguna de las excepciones médicas dispuestas en la medida, si la madre no desea continuar con su embarazo luego de cumplidas las 22 semanas de gestación, “podrá optar por que le induzcan un parto prematuro”. Esto, “siempre y cuando el médico determine que la inducción del parto prematuro no pondrá en peligro la vida de la madre y ofrezca posibilidades de sobrevivencia a la criatura luego del parto”, según lee la pieza legislativa.

La senadora del PPD sostuvo que luego de esta “distracción” con temas “que nos dividen” y que son parte de agendas ajenas a la Pava, es momento de “unirnos como país” y buscar alternativas para fortalecer los Municipios, atender la crisis de maltrato contra la mujer y la niñez y aprobar un presupuesto balanceado, entre otras tantas necesidades que enfrenta el país.

“Hoy, mañana y siempre, como me enseñaron en mi alma mater, estaré con mi frente en alto y buscando conseguir más derechos para las mujeres y los más desventajados, no pisoteando al necesitado y mucho menos al que piensa diferente a mí”, expreso González Arroyo en declaraciones escritas.