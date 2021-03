La Asociación de Constructores de Hogares (ACPR) y la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) advirtieron esta tarde a la Cámara de Representantes que no es necesario derogar la llamada Reforma Laboral aprobada el pasado cuatrienio ya que dicho estatuto supuestamente es beneficioso tan para patronos como para los propios empleados.

La postura de ambos gremios, quienes recalcaron en la necesidad de que la Junta de Supervisión Fiscal sea consultada sobre el tema, fue presentada en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales, donde se discutió el Proyecto de la Cámara 3, que persigue derogar la Ley 4-2017. El pasado gobierno, con dicha ley, introdujo una serie de cambios al ordenamiento laboral bajo el argumento de que así se convertiría a la isla en una jurisdicción más atractiva para la creación de empleos.

El gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que está abierto a la posibilidad de convertir en ley cambios a la Ley 4-2017. El PC-3, evaluado en una comisión presidida por el representante popular Domingo Torres García, es un proyecto de la mayoría popular en la Cámara.

En una ponencia presentada en la mañana el Movimiento Solidario Sindical se expresó a favor del proyecto solo si es enmendado.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) estaba citado hoy, pero su representación solicitó ser excusado para una fecha posterior. Mañana continúan las vistas con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la Central Puertorriqueña de Trabajadores. Otra entidad que había sido citada para mañana, la Asociación de Restaurantes, solicitó ser excusada.

Se espera la participación en futuras vistas del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Federación de Trabajadores, la Hermandad de Empleados No Docentes de la Universidad de Puerto Rico y el abogado experto en derecho laboral, Jaime Sanabria.

Torres García dejó claro que el objetivo de la mayoría popular es derogar la Ley 4-2017, aunque no se cierra a la posibilidad de que se cree un proyecto sustitutivo que incorpore elementos de otros proyectos, como uno de los legisladores de Movimiento Victoria Ciudadana y otro del representante independentista Denis Márquez, el Proyecto de la Cámara 112.

Opuestos los industriales y los constructores de hogares

En el caso de la ACPR y la AIPR, ambos gremios sostuvieron que cada patrono tuvo o tiene la opción de ajustar su esquema de trabajo a la Ley 4-2017 u honrar los beneficios y lineamientos del estado de derecho previo.

Por un lado, la ACPR, en una ponencia firmada por su presidente Alfredo Martínez Álvarez y Christian Bernaschina, miembro de la Junta de Directores, argumentaron que en la evaluación del PC-3 se deben evitar “posiciones extremas” e instaron al liderato de la Cámara a no derogar la Ley 4-2017.

Indicaron, al citar un supuesto beneficio de la ley, que con ella se niveló la paga por tiempo extra entre medianos, grandes y pequeños a tiempo y medio, cuando antes era doble.

“La Reforma Laboral colocó al patrono pequeño, al local, al negocio de la esquina, en las mismas condiciones que por décadas les han aplicado a los patronos más grandes, en cuanto al pago de horas extra”, indicaron.

Con el PC-3 se dispone que serán horas extra de trabajo las que superen las ocho durante un periodo de 24 horas y serán pagadas doble.

La ACPR también argumentó que con la Ley 4-2017 un empleado que no tenga horas acumuladas de licencias y se ausente del trabajo podría recuperar las horas no trabajadas sin que esto constituyera tiempo extra para el patrono. Tanto la ACPR como la AIPR argumentaron que la Ley 4-2017 les dio a los patronos una flexibilidad que antes no tenían en reglones como establecer una jornada laboral de cuatro días y realizar cambios en los horarios de trabajo, entre otros asuntos.

El PC-3, por ejemplo, elimina la disposición sobre las semanas de trabajo de cuatro días y 40 horas.

En el caso de la AIPR, su presidente Carlos Rodríguez argumentó que, en la medida en que el estado de derecho sea “inflexible”, oneroso y complejo”, el país no podrá ser competitivo frente a otras jurisdicciones.

El argumento del pasado gobierno al defender la Ley 4-2017 fue, precisamente, que se necesitaba que el país fuera competitivo frente a otras jurisdicciones. Sin embargo, se desconoce el impacto de la ley en el mercado laboral.

La Ley 4-2017, en lo que concierne a la jornada de trabajo, consigna que una vez el patrono establezca el comienzo de la semana de trabajo, cualquier cambio deberá ser notificado al empleado con por lo menos cinco días calendario de anticipación. El PC-3 reconoce que se podría establecer un “sistema alterno u opcional de horario flexible de trabajo” que permita adelantar o atrasar la hora de entrada de la jornada diaria de trabajo y el periodo destinado para tomar alimentos.

Sin embargo, añade que los patronos tratarán con prioridad las peticiones por parte de jefes de familia que tengan la patria potestad o custodia única de sus hijos menores de edad y que el horario acordado se deberá completar en forma consecutiva, sin fraccionamiento y solamente interrumpido por el tiempo para tomar alimentos.

“Todo acuerdo proveerá, además, un periodo de descanso no menor de 12 horas consecutivas, entre horarios diarios de trabajo. Cuando se cumpla con estos requisitos, no se considerarán horas extras aquellas que resulten como consecuencia de haberse adelantado o atrasado el horario de trabajo o el momento en que se toman alimentos en el día de trabajo. No obstante, se considerarán y pagarán como horas extras aquellas trabajadas durante el periodo reservado para el descanso o para tomar alimentos y las trabajadas en exceso de la jornada diaria de ocho horas o de 40 horas durante la jornada semanal de trabajo, según dispuesto en esta ley”, lee la medida.

Con la Ley 4-2017 se extendió de tres meses a nueve meses el periodo probatorio de la mayoría de los empleados. Con el PC-3 los empleados ejecutivos, administradores y profesionales tendrían un periodo probatorio de no más de seis meses, cuando actualmente les aplica un periodo de 12 meses. Para el resto de los trabajadores, se reduciría el periodo probatorio de nueve meses a tres meses, a menos que un convenio colectivo aplicable disponga algo distinto.

La ACPR argumentó que en Estados Unidos el tiempo de probatoria es indefinido.

“Bajo la Reforma Laboral, un empleado nuevo puede no estar conforme con un periodo probatorio mayor que el de antes, pero de igual modo un patrono puede no favorecer que a los 9 nueves ya el empleado se convierta en regular, cosa que no sucede en casi ninguno de los estados de la unión”, dijeron Martínez Álvarez y Bernaschina.

El PC-3 les extendería a los empleados despedidos en medio de un periodo probatorio las indemnizaciones que aplican a los empleados con permanencia.

El proyecto de la delegación popular, además, incrementa el pago que recibiría todo empleado del sector privado despedido sin justa causa de un máximo de nueve meses de sueldo a una compensación superior en que se combinarían hasta seis meses de sueldo y una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco años de servicio. Serían dos semanas por cada año de servicio si el despido ocurre luego de los cinco años hasta 15 años de servicio; y tres semanas por cada año de servicio luego de haber 15 años o más de servicio.

La medida también incrementa la acumulación de días de vacaciones a 1.25 días por mes y a un día de enfermedad. Con los cambios impulsados por el PNP el pasado cuatrienio, esa acumulación se alcanzaba tras el empleado llegar a los 15 años de servicio. De hecho, la ley del pasado cuatrienio dispuso que se acumularían días de vacaciones y de enfermedad si se alcanzaban 130 horas al mes. Con el nuevo proyecto, se reduce ese requisito a 115 horas mensuales.

A favor el Movimiendo Solidario Sindical

El Movimiento Solidario Sindical (MSS), un sindicato que agrupa empleados de diversas empresas como Pepsi y Coca-Coca, avaló el PC-3, aunque su representante José Rodríguez Vélez, hablando también como portavoz de la Coordinadora Sindical, sí levantó ciertas preocupaciones.

Por ejemplo, Rodríguez Vélez, acompañado por la abogada laboral Carmen Amparo Delgado, señaló un presunto defecto en el proyecto donde se parte de la premisa, según él equivocada, de que con la Ley 4-2017 se eliminó la obligación que tiene el patrono de demostrar que un despido fue por justa causa. Según el sindicalista, si bien la Ley 4-2017 fue nefasta, dejó ese asunto inalterado, pero incluir ese lenguaje en el PC-3 podría dar paso a que un patrono “oportunista” aproveche esa frase para argumentar que la intención legislativa fue liberar a los patronos de la responsabilidad de demostrar que un despido fue con justa causa.

“La secretaria de Justicia (no precisó quién, pero se supo que era Wanda Vázquez) indicó que el peso de la prueba en un despido le corresponde a un empleado, pero insistimos en que el peso de prueba sí le corresponde a un patrono”, dijo Rodríguez Vélez.

Rodríguez Vélez también objetó que se mantenga en el estado de derecho que creó la Ley 4-2017 el concepto de periodo probatorio automático. Según el sindicalista, hay patronos que no incluyen el periodo probatorio dentro de los acuerdos de contratación con sus empleados, lo que significa que el empleado logra su permanencia con la mera firma de contratación. Con la inclusión de la palabra “automático” por primera vez en la Ley 4-2017, en esencia, se le impuso automáticamente un periodo probatorio a todo empleado.

Las otras peticiones de Rodríguez Vélez giran en torno otros proyectos de ley actualmente discutidos en la Legislatura como el Proyecto del Senado 123 que, según él, traen al escenario protecciones adicionales para los obreros. Rodríguez Vélez, de hecho, describió el PS-123, de los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén como una “verdadera reforma laboral”.

Torres García le solicitó a Rodríguez Vélez que entregue por escrito otros lineamientos de la Ley 4-2017 que deben permanecer.

El representante Márquez alertó que, si se aprobara el PC-3, se estarían derogando “las pocas cosas” que la Ley 4-2017 añadió como positivas, pero no los enumeró. Sí señaló que, en un proyecto de su autoría, el PC-112, no se deroga la Ley 4-2017, sino que se modifica.

Márquez indicó que su proyecto de ley y el PC-3 no constituye una “gran reforma laboral”, pero sí un primer paso.