El proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PDA) lucen encaminado a ser aprobado en las sesiones legislativas y, en el caso del Senado, con entre 15 y 16 votos, supo este diario a través de tres fuentes legislativas.

De hecho, el propio portavoz penepé Thomas Rivera Schatz anticipó que se aprobará el proyecto. En su conteo, tiene a cuatro populares en contra, pero su delegación supliría entre seis y siete votos para alcanzar entre 14 y 15 votos.

“Si la Junta va a impugnar, pues lo veremos más adelante. La Junta evaluará la totalidad circunstancial de lo que está en el informe de conferencia y en la medida y yo creo que lo va a aceptar”, indicó Rivera Schatz. “La pretención de la junta es que los oficiales electos no defiendan a los constituyentes, agregó.

Los votos en contra en el Senado, al menos hasta las 3:50 p.m. eran de los populares Rubén Soto, Ada García Montes y Ramón Ruiz Nieves. Por el Partido Nuevo Progreista, Henry Neumann, William Villafañe y Gregorio Matías.

En la Cámara de Representantes tampoco se espera que tenga problemas cuando sea llevado a votación en horas de la noche.

Más temprano esta tarde la Cámara dio el primer paso procesal para que se acuerde un segundo informe de conferencia al reconsiderar el primer informe, que nunca tuvo los votos en el Senado. El proceso de recoger las firmas del nuevo informe ya inició en la Cámara baja.

Con el lenguaje acordado en una reunión del liderato de las delegaciones penepés y populares en la Legislatura el domingo en la noche en Dorado, se dispuso una enmienda al artículo 104 de las pensiones en que se elimina la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de congelar beneficios de pensiones acumuladas y elimina cualquier posibilidad de ajustes por aumento del costo de vida. La congelación de pensiones acumuladas afecta particularmente a los maestros que entraron al sistema público antes del 2014.

La prohibición de la congelación de pensiones es descrita por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, como una “píldora venenosa”.

Ya ese artículo contenía el rechazo al recorte propuesto por la JSF de hasta 8.5% sobre las pensiones actuales.

En el artículo 603 de la separabilidad se restituye el lenguaje previamente eliminado por la Cámara que lee: “es la voluntad expresa e inequívoca que no se hagan cumplir las transacciones de reestructuración y sus respectivas autorizaciones en los artículos 103 (autorización de intercambio de bonos), 201 (emisión de bonos de obligación general) y 301 (emisión de Instrumentos de Valor Contingente) si se deja sin efecto, invalida o declara inconstitucional la condición suspensiva para evitar cualquier recorte a empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste, a las disposiciones del Artículo 104″.

“El lenguaje que se eliminó (previamente en la Cámara) abría la puerta desde nuestro punto de vista y por eso objetamos el (primer) informe. Pues ahora hay un lenguaje que, inequívocamente establece cuál es la intención de la Asamblea Legislativa”, sostuvo Rivera Schatz.

Un tercer cambio figura en el artículo 605 de la Vigencia, donde se condiciona la vigencia de la ley a que la JSF presente un Plan de Ajuste de Deuda modificado que elimine el recorte a las pensiones actuales.

“Para propósitos de claridad, queda inmediatamente sin vigencia esta ley y cualquier transacción, emisión, o gestión relacionada con la misma será nula si se ordena y se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o Reestructuración. La vigencia de esta ley queda condicionada a cero recortes en las pensiones”, lee la enmienda.

En otra reunión el domingo, pero en la residencia del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se incluyó la asignación de $500 millones anuales por los próximos cinco años a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y se garantizó $1 millón para que el Departamento de Salud realice un estudio sobre la viabilidad de proveerle plan médico a 225,000 persona.

La presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz, indicó a la prensa la semana pasada que en una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, este le indicó que a esa cifra se pueden añadir $150 millones provenientes de otros fondos como el dinero generado por las máquinas de juegos de azar y la lotería.

En el informe de conferencia también se restituyó la declaración de intención y política pública del Senado con que se persigue “apoyar” la creación de un Fondo Fiduciario de Becas de la UPR. Además, “apoyar planes médicos razonables para los empleados del gobierno central”, “endosar” la creación de legislación futura sobre un llamado Fondo para la Igualdad Social, “endosar” la creación de un Fondo de Inversión Estratégico.

Todas estas iniciativas estarían condicionadas a la disponibilidad de fondos y que no sean significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal, entiéndase con la voluntad de la JSF.

En el informe no se tocó el lenguaje que asignaría alrededor de $60 millones, producto de una fórmula a los municipios para reciclaje, recogido de basura y de escombros. Ese dinero estaría disponible “si la cantidad de fondos Medicaid recibidos durante el año fiscal anterior exceden la cantidad proyectada para el año fiscal anterior en el plan fiscal”.

Debido a que los informes de conferencia no se debaten en el hemiciclo, todos los turnos iniciales de la sesión del Senado se dedicaron al Proyecto de la Cámara 1003.

La senadora Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve describió el ejercicio legislativo de hoy como un acto de ilusión óptima para tratar de dar la impresión, según ella “que se ha logrado una hazaña” al proyectarse que Puerto Rico ha salido de la quiebra.

“En realidad lo que se va a lograr es esconder la quiebra debajo de una alfombra hasta que alguien se tropiece con ella”, sostuvo.

Rodríguez Veve acusó a los favorecedores de la medida de utilizar el tema de las pensiones como una cortina de humo, al referirse a un supuesto intento de distraer al país de la “discusión seria” y cómo el Plan de Ajuste va más allá del tema de las pensiones y la consigna de cero recortes.

“Mientras se hacen arreglos cosméticos, el país tiene que saber que este plan de ajuste no es bueno para Puerto Rico y no es bueno para Puerto Rico porque es irrazonable, desbalanceado y nos impone devolver en el pago de deuda el 85% de esta”, dijo al sostener que el Plan de Ajuste obligará al país pagar por unos intereses que no reflejan el valor real de los bonos de Puerto Rico.

Sostuvo que las proyecciones de crecimiento económico son irrazonables porque se basa en la inyección permanente de fondos del Medicaid y de la herramienta que eventualmente sustituya el impuesto del 4% a las compañías foráneas

“Nadie propone que no se pague, pero que se pague en condiciones de razonabilidad para el país”, dijo.

Ana Irma Rivera Lassén, senadora de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dijo que el poco poder que tiene la Legislatura se va a “perder” validando un PDA insostenible y que compromete futuras generaciones.

El senador independiente José Vargas Vidot anticipó que sería un día difícil en la Legislatura, pero también habrá “generaciones de días difíciles” si se aprueba el PC 1003.

“Ni siquiera se ha tenido la decencia política de incluir a otras personas en lo que se va a considerar”, sostuvo al criticar la poca participación de las minorías, excepto la del Partido Nuevo Progresista y cómo se repitió el patrón de poca transparencia que imperó el pasado cuatrienio. “Hoy se pretende hacer exactamente lo mismo. Se pretende discutir un informe de conferencia negociado un domingo en la noche en un restaurante”, dijo.

Tras denunciar que no había recibido las enmiendas al comenzar la sesión, calificó el informe como un acuerdo solamente de líderes populares y penepés y resaltó que miembros de estas delegaciones desconocen su contenido.

“¿Dónde está la participación y la transparencia?”, insistió. “Hoy quienes nos oponemos al PC 1003 defenderemos el presente y el futuro de puerto Rico contra quienes dicen abogar por la transparencia y la participación de las minorías. Esa gente que dice abogar con esos quieren tapar sus errores y su complicidad en la crisis de esta deuda. Van a sepultar a los municipios y lo han dicho los alcaldes, van a sepultar a la Universidad de Puerto Rico, a las cooperativas y, sobre todo, van a hipotecar el futuro de Puerto Rico con una deuda insostenible”.

El senador de MVC, Rafael Bernabe, acusó a la JSF de excluir a la ciudadanía de un proceso de negociación de deuda “y entonces cuando llegamos a la situación que estamos, echándole la culpa a los que no han estado en la posición en que estamos”, dijo.

“Seguimos rechazando el PDA. No reduce la deuda de 33,000 millones a 7,000 millones, es a $21,000 millones y no baja de $72,000 millones a $14,000 millones, se reduce a $41,000 millones”, sostuvo Bernabe

“Paga deuda ilegal que no se ha querido auditar, no garantiza pensiones del futuro, nos quitar el beneficio definido y prohíben cualquier ajuste por aumento del costo de vida. Ninguna enmienda del PC 100 3 garantiza nada, Una vez emitamos los bonos, pagamos o vamos a un impago”, insistió.

“No importa lo que se apruebe hoy, vamos a seguir luchando contra esa medicina colonial”, advirtió.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago describió el proyecto como una receta para el desastre, al argumentar que el país no puede pagar la deuda establecida y que hay que combinarla con los $1,900 millones del pago de las pensiones.

“A menos que la posición del gobierno es que Wall Street siempre sea primero”, dijo. Santiago argumentó que temas como la UPR, ni los municipios ni las pensiones no pertenecen al PDA.

“Mientras insistan en participar del juego diseñado por la Junta, con la cancha de la Junta, las reglas de la Junta y los árbitros de la JSF el país no gana”, afirmó. “Esto no es un problema fiscal, es un problema político”.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau insistió en que el PDA sí reduce en tres cuartas partes de la deuda.

“¿Ahora queremos decirle al Congreso que no queremos la protección de los tribunales?”, cuestionó. “Estaríamos en cientos de pleitos en los tribunales por el pago de la deuda”, agregó mientras advertía que los opositores el proyecto quieren cambiar lo que llamó las “reglas del juego” ante el Congreso.

“Esta negociación no es perfecta y ninguna va a ser perfecta ni protegerá a todos los servidores públicos. Están protegidos los municipios, los fondos de la UPR y, obviamente, la reducción de esta deuda va a dar un soberano alivio a las próximas generaciones de no tener que cargar con el carimbo de lo que pasó en Puerto Rico por 20 años, que fue tomar dinero prestado sin fuente de repago”, dijo