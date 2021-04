Las legisladoras de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz, tuvieron reacciones mixtas esta noche ante el mensaje del gobernador Pedro Pierluisi.

Por un lado, celebraron la atención que dijo prestará a las escuelas con columnas cortas, pero echaron de menos propuestas concretas sobre cuál es la verdadera política pública del primer ejecutivo.

“Fue un discurso donde solo explicó el uso de esos recursos”, dijo Rodriguez Veve, al referirse a la utilización en billones de dólares de fondos federales. “No hay duda que usar los fondos federales de manera oportuna y eficiente es un eslabón importante dentro del proceso de reconstrucción del país. Sin embargo, al discurso le faltó un eslabón aún más importante, y es la ruta, el plan, el camino que el gobernador propone y que va a ejecutar para crear riquezas y valor nativo. Qué se va a hacer y sobre eso no escuché en un mensaje algo importante”.

“Se quedó coja la ecuación”, agregó Rodríguez Veve. “Hubiese sido fundamental también incluir en su agenda o en su visión de reconstrucción del país una hoja de ruta respecto a cómo se va a generar valor y riquezas”, agregó.

Burgos Muñiz describió el mensaje de Pierluisi como “muy general” y señaló que sus propuestas no incluyeron a la Legislatura.

“Fue su plan como Ejecutivo”, señaló. “No trajo ejemplos puntuales. Hasta el día de hoy hemos tenido 169 asesinatos y este fin de semana tuvimos siete. No dijo cuál es el plan exacto, específico de cómo se va a atender la seguridad en Puerto Rico y no habló de la salud mental en Puerto Rico, que está afectada por la pandemia y los terremotos. Tenemos padres en las casas con los niños y la salud mental no se está atendiendo”.

Burgos Muñiz fue receptiva en cuanto a la exención de la aplicación de las leyes de cabotaje en los aeropuertos -no es una iniciativa nueva- y al anuncio de que se implantarán restricciones adicionales por el COVID-19, pero llamó la atención al concepto de dispensas para la celebración de eventos y cómo no queda claro cuál será el criterio a utilizarse.

Por su parte, Rodríguez Veve celebró que en las próximas semanas se estará trabajando con las columnas cortas en las escuelas.

“Es un asunto que hay que darle seguimiento”, dijo Rodríguez Veve, al indicar que quiere conocer la lista de escuelas que tienen esta falla estructural.

“Sé que muchos padres y madres de familia y personal de las escuelas están deseosos de que esto ocurra. Se trata de proteger la vida”, sostuvo.