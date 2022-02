La creación de un fondo para que legisladores repartan dinero, lo que popularmente se conoce como un “barril de tocino”, ha reavivado el debate en la Legislatura sobre si realmente existe una necesidad o es prudente que tengan dinero disponible para asignar según identifican necesidades de la población o si se trata de una herramienta dirigida a ganar votos con dinero público.

El tema ha resurgido desde hace más de una semana. Primero por irregularidades denunciadas contra la Autoridad de Tierras por no manejar con agilidad, entre otras fallas, el Fondo de Mejoras Municipales que administra en su totalidad desde finales del 2020. Segundo, luego de que se creara en la Cámara de Representantes, como parte de una resolución mucho más abarcadora, un fondo especial de $50 millones a ser repartido entre todos los legisladores para hacer obra de interés social.

Al disponerse que será distribuido equitativamente, se entiende que cada representante podría distribuir $490,000 y cada senador unos $925,000.

Preguntado si sabe de alguna objeción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la creación del fondo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez dijo que desconoce. Reconoció que el tema fue discutido con el ente fiscal en el pasado, pero no recientemente ni tampoco cuando luego de que se incluyera el pote en la Resolución Conjunta de la Cámara 278.

“Ellos no han dicho ni sí ni no”, dijo Santa Rodríguez. “Se le ha dicho a Natalie Jaresko”, agregó.

El representante popular Luis Raúl Torres defendió el concepto creado y aseguró que no importa la cantidad que se pueda donar a una comunidad o a individuos, esas asignaciones no le aseguran a los funcionarios electos un solo voto.

“Ese fondo que está disponible ahí se va a usar para obras permanentes en los distritos y hace mucha falta. Muchas comunidades enfrentan el problema de la falta de amas de llave para personas en estado vegetativo o con enfermedades crónicas, tenemos ancianos que viven solos y los municipios no tienen los fondos para dar esos servicios o tenemos la situación de que hace falta una cama de posiciones…. eso es un buen servicio. Otro también que en las escuelas se compre equipo como abanicos, aires acondicionados y para eso se pueden usar esos fondos”, dijo.

Torres sostuvo que los donativos legislativos no se traducen en apoyo del electorado.

“No generan un voto y no sé cómo la gente va a votar o sin van a votar a mí”, dijo. “Eso no funciona así”.

Santa Rodríguez sostuvo que los que dicen que con los donativos legislativos se consigue el favor del electorado son lo que él llamó “turistas políticos”.

“No van a una comunidad hasta que hay un issue grande o cuando hay un issue político de campaña”, dijo Santa Rodríguez. El legislador ofreció, de otra parte, el ejemplo del representante popular Jesús Manuel Ortiz, quien está visitando lugares donde hay acueductos comunitarios “y estoy seguro que esas comunidades les han pedido algún apoyo económico para manejar un servicio que es a toda una comunidad”.

Santa Rodríguez fue más allá y dijo que la labor de un legislador es asignar dinero. Insistió que la repartición del dinero se hará en un trámite público, entiéndase una resolución legislativa y dijo que el dinero saldría de una cuenta en el Departamento de Hacienda.

“¿Qué hacemos en el presupuesto?”, se preguntó Santa Rodríguez. “Asignar dinero y ¿por qué se hace el pote? Porque en el universo del presupuesto tan grande de Puerto Rico la comunidad Rabo del Buey en Gurabo no cae y el dinero no cae allí”.

Santa Rodríguez ofreció en el ejemplo de la reparación de un parque. El dinero de FEMA puede cubrir la reparación, pero no la verja alrededor de la instalación.

La representante de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales Molinelli, indicó que la delegación de su partido en la Legislatura no está de acuerdo “con los barrilitos”.

“Es como un principio. Aunque le toque a uno, no estoy de acuerdo con ese concepto”, dijo. A preguntas, no se aventuró a indicar qué haría si eventualmente tiene acceso al dinero.

“Como no he analizado esa posibilidad, no le puedo contestar, pero nos oponemos a los barrilitos”, insistió.

Su compañero de delegación, José Bernardo Márquez Reyes, indicó que la creación del barril en la Resolución Conjunta de la Cámara 278 es el producto de lo que llamó un intercambio político ocurrido como parte de la negociación que se dio entre la JSF y la Legislatura para que finalmente se le diera paso al proyecto del Plan de Ajuste de la Deuda.

“No te doy la legislación del Plan de Ajuste sin nada a cambio y ese ‘a cambio’ son partidas que se puedan utilizar para propósitos que identifiquen los legisladores de distrito”, indicó Márquez Reyes.

El legislador de primer turno afirmó que un mecanismo en que legisladores puedan asignar fondos directamente a comunidades o particulares puede ser efectivo si es bien utilizado.

“Pero la práctica histórica ha sido el clientelismo y pienso que se distribuyen mejor por la rama ejecutiva y los municipios”, indicó Márquez Reyes a El Nuevo Día al describir la práctica como un micromanejo de dinero público.

“La tradición y la práctica no ha sido la mejor y el lenguaje en la resolución es vago y amplio”, agregó.

El representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño, sostuvo que la posición institucional de su colectividad ha sido oponerse a los barriles.

“Ese no puede ser el mecanismo. Es un barrilito, que es una medida desprestigiada”, dijo. “El modelo de asignación de fondos públicos tiene que ser uno en que el Ejecutivo, mientras un proceso de programación, planificación y asignación de fondo se establezca. Dejar en manos de los legisladores esos criterios… nuestra posición es de rechazo total”.

Preguntado qué haría si eventualmente con el dinero, Márquez Reyes respondió que en su momento se determinaría el curso a seguir. “Pero el principio rector es rechazo total y absoluto”, dijo.