Senado aprueba a viva voz proyecto que limitaría el acceso a la información pública

Con la oposición de las minorías legislativas, así como de miembros de la sociedad civil y gremios periodísticos, el Senado aprobó este martes un proyecto de ley que, según sus críticos, impondría obstáculos adicionales al proceso para acceder a información en poder de las agencias gubernamentales.

A última momento, previo a su votación, el Proyecto del Senado (PS) 67 recibió enmiendas que, según trascendió, dificultarían todavía más el ya complejo proceso de solicitud de información, ya que se le agregó que no se podrá obligar a una entidad pública a generar un documento que no existe.

“Bajo ninguna circunstancia este proyecto limita el acceso a la información. Bajo ninguna circunstancia le quita ningún derecho a ningún periodista, a ningún ciudadano. Sencillamente, trae un escenario donde la razonabilidad debe ser la orden del día”, defendió el presidente del Senado y autor de la medida, Thomas Rivera Schatz.

“Derrotados los independentistas, derrotadas las minorías”, clamó Rivera Schatz, justo antes de aprobar la legislación a viva voz.

La medida aún tiene que aprobarse en votación final.

Mientras la discusión ocurría en el hemiciclo, desde las gradas, un grupo de periodistas y ciudadanos observaba el proceso. Horas antes, parte de ese grupo, había advertido -en conferencia de prensa- que el derecho del pueblo a conocer cómo opera el gobierno estaba bajo amenaza.

“Cada gasto público y cada contrato del gobierno tiene un impacto directo en nuestras comunidades y en nuestra gente. Debemos aspirar a conocer la información de cómo funciona el gobierno de forma oportuna. La transparencia no puede verse como un obstáculo, sino como la base de la democracia y la garantía de que los recursos del país se usen con sentido y justicia”, dijo Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.

El proyecto de ley impone requisitos adicionales a las solicitudes de información mediante enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019). Entre otras cosas, elevaría a 20 días laborables el término para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses.

Asimismo, impone como requisito notificar a jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa” y exige incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

“Si la entrega de la información requerida implica un gasto extraordinario, la entidad gubernamental divulgará la misma en el formato disponible o de menor costo”, dispone el proyecto, que agrega que se dará por cumplida una petición si “se da acceso al expediente o al espacio donde se encuentren esos documentos”.

Los grupos han cuestionado también las sanciones -a su juicio insuficientes- que contempla la medida contra las agencias que incumplan, la erradicación del derecho a recibir información en formatos específicos como Excel o CSV, lo que entienden puede imposibilitar el análisis de los datos, y la eliminación de la discreción judicial para acortar términos en los tribunales, “lo que prolongarla innecesariamente los procesos legales”.

Las agencias que incumplan podrán ser sancionadas con una multa de hasta $100 diarios. La totalidad de las sanciones no podrá exceder los $18,000, dispone la medida en su Artículo 10.