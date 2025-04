Senado aprueba proyecto de libertad religiosa

Asimismo, revive legislación –que ha sido descartada en el pasado– que abordaría regulaciones sobre la vacunación compulsoria y el alcance de sanciones a padres o madres que decidan no inmunizar a sus hijos.

“Esto tiene ramificaciones más serias”

“Nuestra Constitución establece que la dignidad del ser humano es inviolable, y que todos somos iguales ante la ley... Sin embargo, esta medida, so pretexto de nuestras creencias religiosas, utiliza el lenguaje y lo abre para la discriminación”, señaló.

“Digan la verdad, esto no es para el que se vaya a vacunar, esto es porque si yo, por mi creencia religiosa no quiero darle el servicio a usted, pues yo puedo hacerlo y me tiene que dar un acomodo razonable”, argumentó. “¿Qué mejor evidencia que esto abre al discrimen que esa disposición que ustedes incluyen ahí?, señaló Hernández.