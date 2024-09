Senado cita a Domingo Emanuelli so pena de desacato a la vista sobre la excarcelación de Hermes Ávila

Tras ausentarse en horas de la mañana, el Senado dio hasta a la 1:00 p.m. de este jueves al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli , para que comparezca, so pena de desacato , a la vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que investiga la excarcelación del convicto feminicida Hermes Ávila Vázquez .

El senador independiente José Vargas Vidot , presidente de la Comisión, leyó una carta remitida por el titular del Departamento de Justicia , en la que reconoce las facultades investigativas del Senado y que son importantes para la toma de decisiones legislativas. No obstante, al final de la misiva, le informa que era discreción suya asistir a la vista.

“Nunca le he pedido al secretario que venga a discutir con nosotros un sumario fiscal. No, nosotros no estamos en esas. Nostros invistamos al secretario, con mucho respeto, porque entendemos, como él mismo lo entiende en su carta, que es importante para el proceso adjudicativo de esta Comisión que básicamente se entiende en la labor fundamentalmente legislativa de enmendar piezas legislativas y evitar, en un futuro, que tragedias de esta naturaleza se desarrollen”, señaló el legislador.