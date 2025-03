“Lo hicimos en Comisión Total para que todo el mundo tenga la oportunidad de preguntarle, con amplitud, y él tenga la oportunidad de defenderse. No tan solo de las alegaciones que pueda haber con o sin fundamentos, sino también para que él pueda plantear allí cuál es el mapa de ruta que tenemos, como gobierno, en términos de lograr garantizarles a todos los puertorriqueños acceso a los servicios de salud , máxime cuando hay un escenario donde, hasta ahora, no hemos sido impactados, pero sí hay contingencia, si se nos recorta algún fondo federal o alguna ayuda que pudiera lastimar ese sector de la salud”, explicó el líder senatorial.

Detalló que, el mismo jueves, el actual presidente del Colegio y principal crítico de Ramos Otero, Carlos Díaz Vélez , comparecerá a las 9:30 a.m. y el titular designado, a la 1:30 p.m.

Díaz Vélez se ha opuesto públicamente a la confirmación de Ramos Otero por entender que no tiene los méritos para ocupar la secretaría de Salud, a base de su ejecutoria como presidente del Colegio.

A vista el 1 de abril

Sobre Héctor Joaquín Sánchez

“Son alegaciones. La realidad es que no tenemos ninguna petición del gobierno federal sobre ninguna investigación, ni obra en el Departamento de Justicia… ninguna investigación en contra del senador”, afirmó González.

“No podemos reaccionar a alegaciones y a suposiciones de fuentes que no dan la cara. Nadie está por encima de la ley. El que haya violado la ley va a tener que responder” , añadió Rivera Schatz.

Sánchez no quiso reaccionar y, a su salida de la Conferencia Legislativa y al ser abordado por periodistas, dijo, mientras caminaba y luego corría: “No tengo que reaccionar a ninguna mentira, que Dios los bendiga. He sido el mejor secretario auxiliar. He logrado cambios drásticos en Educación”.