El proyecto de ley que busca aumentarle la pensión a ciertos alcaldes no tiene posibilidades en la Cámara de Representantes, confirmaron dos legisladores de la mayoría penepé: Juan Oscar Morales y José “Pichy” Torres Zamora

El Proyecto del Senado 1148 fue incluido por la gobernadora Wanda Vázquez como parte de la sesión extraordinaria que se espera concluya mañana. La medida fue aprobada en el Senado en el 2018, pero desde entonces no se ha tocado en la Cámara, luego de que el pasado gobernador Ricardo Rosselló objetara su contenido.

La pieza permitiría que los ejecutivos municipales cubiertos por la propuesta ley tengan una pensión del 75% al 90% de su último salario de acuerdo con Ley 447 de 1951, que establece un sistema de beneficio definido. Con los cambios a la Ley de Retiro del 2013, que afectaron a gran parte de los empleados públicos, los alcaldes que ocuparon su silla a partir del 2001 sufrieron un recorte considerable a sus futuras pensiones.

En entrevistas por separado, Morales y Torres Zamora indicaron que se oponen a la medida. Morales hizo la salvedad de que esa es su postura, pero Torres Zamora agregó, en entrevista por separado, que “muchos” compañeros de delegación también se oponen.

“Conmigo no cuenten. Esto claro en eso, que no”, dijo Morales. “Los servidores públicos, y me incluyo porque soy empleado público, cuando Alejandro García Padilla hizo aquella nefasta ley de retiro del 2013 nos afectó a nosotros. ¿Me quieres decir que perjudicamos a la gran mayoría de los empleados públicos y ahora queremos hacer algo para beneficiar un grupo? Vamos a sentarnos a beneficiar a todos”, dijo Morales.

“Hay mucha gente que está totalmente en contra de ese proyecto”, sostuvo Torres Zamora.

Otra medida que no se aprobaría esta sesión extraordinaria es la que crea un impuesto de 25 centavos por libra sobre la importación y la manufactura de aluminio, así como un cargo de 5% del valor a las puertas, ventanas y marcos del mismo material cuando llegan al puerto. Por disposición constitucional, la medida primero tendría que aprobarse en la Cámara ya que tiene el efecto de crear o modificar uno o más impuestos.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, ha dicho que el dinero recaudado iría un fondo destinado a promover el reciclaje. Sin embargo, ciertos importadores han denunciado que el proyecto incrementaría el costo de los productos hechos con aluminio.

Sobre ese particular, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez ha dicho que se opone ya que la política pública de este gobierno es no legislar nuevos impuestos. Esa postura la reiteró ayer durante una reunión del caucus de la mayoría.

“En el caucus se mencionó el proyecto y el acuerdo general y lo dijo Johnny… es que la Cámara no ha aprobado un solo impuesto, como lo prometimos. Como el proyecto se ve, básicamente se trata de un impuesto y dijo que no iba a contar con su respaldo. La mayoría está en la misma sintonía”, dijo Torres Zamora.

Otra medida que peligra es el proyecto de enmiendas técnicas al Código Municipal. Se trata de un proyecto de 65 páginas, aprobado ayer en el Senado, que busca remendar la pieza legislativa que finalmente se convirtió en la Ley 107-2020 hace apenas unos meses.

Uno de los cambios más significativos es que elimina, a partir de la firma de la propuesta nueva ley, que un funcionario o empleado no tenga el derecho al pago de la liquidación de días en exceso por concepto de vacaciones o enfermedad.

En la exposición de motivos se destaca la inclusión de seminarios que deberán tomar alcaldes, directores de finanzas municipales y aquellos funcionarios encargados de compras, adquisiciones y subastas municipales. Se incluye un mecanismo de notificación de adjudicación de subastas por medios electrónicos, se aclara la operación y funcionamiento entre la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) y los municipios. De la misma forma, se añadieron modalidades de discrimen a ser proscritas: por ser víctima de agresión sexual o acecho, por ser veterano(a) de las Fuerzas Armadas o por tener un impedimento físico o mental

Además, en la medida se aumentó la licencia de paternidad y adopción de 5 a 15 días. Si un empleado adopta de forma individual, el beneficio será de ocho semanas y no cuatro, como establece el código aprobado.

Torres Zamora indicó que se acordó revisar las enmiendas para constatar que la gobernadora Wanda Vázquez, al incluir la medida en la extraordinaria, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, autor de la pieza legislativa, no pretendan a última hora incluir disposiciones que fueron eliminadas del proyecto que dio paso a la nueva ley.

Lo aprobado hasta ahora

Ambas cámaras legislativas aprobaron ayer múltiples medidas correspondientes a la sesión extraordinaria, incluyendo el proyecto que criminaliza y establece multas por no utilizar la mascarilla. El proyecto fue aprobado con el voto en contra de siete integrantes de la mayoría parlamentaria, incluyendo el presidente.

“No es que hubiera una objeción, pero existía el debate sobre si debías o no legislar una multa. El asunto es que hay municipios que ya tienen multas”, dijo Torres Zamora.

Esta medida fue incluida en la sesión extraordinaria pasada y, aunque sufrió enmiendas, no fue aprobada. Con la propuesta nueva ley el Estado podría multar a los ciudadanos, salvo una serie de excepciones, por no más de $5,000 por infracción al no utilizar la mascarilla. También se legisló una pena carcelaria de hasta seis meses y una multa de hasta $10,000 si la persona sin mascarilla es intervenida como parte de un operativo de rescate.

La aplicación de las multas entraría en vigor “como consecuencia de una emergencia salubrista causada por brote, epidemia o pandemia que surja debido a la propagación de un virus, bacteria o cualquier otro organismo que cause infección y que se transmita a través de secreciones nasofaríngeas o de gotículas respiratorias y la persona se encuentre en un lugar público o de servicio al público abierto o cerrado”.

Ayer en la Cámara se le dio paso al Proyecto de la Cámara 2605 que viabiliza una elección especial para que los electores escojan una delegación que cabildee a favor de la anexión en el Congreso de Estados Unidos. La delegación estará constituida por seis hombres y mujeres, en alusión a los dos senadores y cuatro representantes que le corresponderían a Puerto Rico de ser estado. En el Senado se dio paso al proyecto con que se pretende implementar por ley las estrategias a ser utilizadas para exigir la estadidad de Puerto Rico ante el gobierno federal de Estados Unidos y la Resolución Conjunta con que se busca que la Legislatura le reclame al Congreso y al presidente de Estados Unidos que reconozcan, acepten y hagan valer el resultado del plebiscito.

La Cámara también dio paso al proyecto que extiende a seis años el nombramiento del director o la directora del Instituto de Ciencias Forenses, el proyecto que enmienda la ley de adopción, una medida que enmienda el Código de Seguros y el proyecto que tipifica el feminicidio como delito.

Esta última medida fue aprobada, aunque con enmiendas a la exposición de motivos, donde se eliminó el siguiente lenguaje: “las mujeres son sujetas a múltiples formas de discriminación que violan los principios de igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana. El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El mismo está adscrito a la Organización de las Naciones Unidos (ONU). El Comité también formula recomendaciones generales y sugerencias para los Estados. Estados Unidos de América, es uno de los países que ha suscrito dicha convención internacional, y siendo Puerto Rico parte de Estados Unidos, debe respetar los postulados de dicho Comité”.