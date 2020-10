El portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes se amparó hoy en un artículo de la llamada Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para solicitar, mediante un proceso expedito por la vía judicial, información pública al cuerpo legislativo.

Específicamente, Hernández solicita “toda documentación referente a la Cámara de Representantes, un listado de contratistas de la Cámara, que el cuerpo legislativo precise si rinden servicios directos o a través de una compañía, copia de todos los contratos, facturas y pagos recibidos, un listado con los nombres de la nómina, sus posiciones, descripción del trabajo, escala salarial y aumentos de sueldo autorizados”.

El legislador presentó en mayo una petición de mandamus y sentencia declaratoria en el Tribunal de San Juan para conseguir la misma información que ahora exige mediante el proceso expedito. Su petición ocurre en momentos en que los representantes penepés Rafael “June” Rivera Ortega y Urayoán Hernández Alvarado han estado bajo fuego por pagarles a empleados salarios superiores a los que ellos reciben como legisladores.

La ley 14-2019 dispone que cualquier persona a la cual una entidad gubernamental le haya notificado su determinación de no entregar la información solicitada o que no haya hecho entrega de la información dentro del término establecido o su prórroga, tendrá derecho a presentar, por derecho propio o a través de su representación legal, lo que se conoce como un Recurso Especial de Acceso a Información Pública.

“El recurso en cuestión deberá presentarse dentro del término de cumplimiento estricto de 30 días contados a partir de la fecha en que la entidad gubernamental haya notificado su determinación de no entregar la información solicitada o de la fecha en que venció el término disponible para ello si no hubo contestación”, lee la ley. “La entidad gubernamental notificada con un recurso bajo esta Ley, vendrá obligada a comparecer por medio de su escrito, en un término de 10 días laborables, salvo justa causa en cuyo caso no podrá ser un término menor a cinco días laborables, contados a partir de la fecha de la notificación emitida a tales efectos por el Secretario del Tribunal de Primera Instancia”.