Thomas Rivera Schatz asegura hay fondos para pagar la reforma contributiva: “No es un salto al vacío”

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró este lunes que el gobierno tiene identificados los $550 millones que se estima costará implementar la llamada reforma contributiva, con la cual esta administración busca aliviar la carga de sobre 700,000 contribuyentes con ingresos anuales de entre $25,000 y casi $90,000.

“La reforma contributiva que se radicó no es un salto al vacío. Están identificados los fondos, los ahorros... y toda la matemática que produce la cantidad, está ahí”, sostuvo el líder del Senado, al concluir una reunión con jefes de agencia en la que repasaron la agenda legislativa para la nueva sesión ordinaria, que comenzó hoy, lunes.

En el encuentro, participaron los funcionarios del Ejecutivo, así como los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP). Además de discutir las prioridades legislativas, conversaron sobre los proyectos de administración presentados por la gobernadora Jenniffer González y repasaron la dinámica sobre los requerimientos de información a las instrumentalidades públicas.

La Comisión de Hacienda del Senado, informó Rivera Schatz, convocó una vista pública sobre el proyecto de reforma contributiva para el martes, 20 de enero. La Cámara de Representantes celebrará la primaria audiencia pública sobre la medida este miércoles.

El líder senatorial no anticipó cuándo será aprobada la legislación, pero reafirmó que los cambios aplicarán a partir de la próxima planilla de contribución sobre ingresos, que se somete a más tardar el 15 de abril.

Charbonier rechaza expresiones

De otra parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier, rechazó que haya expresado –en una entrevista radial– que el gobierno solo había identificado $300 millones de los $550 millones que se estima costarán los ajustes al sistema contributivo. Reclamó que sus expresiones iban dirigidas a que aún no tenía el detalle respecto a la procedencia de la totalidad de los fondos.

El representante del PNP Eddie Charbonier. (Carlos Giusti/Staff)

“Me tienen que decir con nombre y apellido dónde está el dinero, pero ya están identificados los fondos. Por eso, ya he convocado a una vista pública para este miércoles”, expuso el representante, al indicar que, entre las medidas concretas identificadas, está la eliminación de la exención contributiva de $30,000 para los vehículos “plug-in” o híbridos enchufables, de dónde, estimó, provendrían $30 millones.

La gobernadora ha expresado, en términos generales, que el dinero para amortiguar el impacto fiscal de la reforma contributiva saldría de economías del gobierno, así como del alza en los recaudos que, afirma, se ha registrado los pasados años.

“Ya hay bastantes agencias que han tenido unos ahorros sustanciales. Estimo que, más adelante, se podrá proveer a la prensa el detalle, pero ya hay unos ahorros en unas agencias que se lograron este año, y prospectivamente se van a mantener”, dijo Rivera Schatz. “En el proceso de vistas públicas, se va a detallar y a informar abiertamente cómo este proyecto va a ser fiscalmente neutral”, afirmó, por su parte, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja.

El titular de Hacienda indicó, a modo de ejemplo, que un matrimonio con ingresos aproximados de $80,000, tendrían un ahorro de $1,916 en su planilla versus los $954.00 que reciben bajo el modelo tributario vigente. Esto sin contar otros alivios, como la deducción por dependiente, que incrementaría de $2,500 a $5,000.

“Hoy el que se gana $61,500 o más, paga el 33% y el que se gana $1 millón, también. Y, entonces, lo que estamos haciendo es achicando esa brecha para darle un beneficio mayor a los que tienen un ingreso menor”, acotó Rivera Schatz.

“Esa pelea se va dar”

Ante la posible oposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la propuesta reforma contributiva, el presidente del Senado dijo que defenderán la legislación y rechazó como alternativa que se incrementen o establezcan nuevos impuestos en otras áreas para dar paso a los alivios.

“No queremos imponer más impuestos porque, del ejercicio que se hizo para evaluar cuánto cuesta y hasta dónde podemos llegar en beneficio de la clase trabajadora, se identificaron los fondos necesarios... Esa pelea se va a dar”, señaló Rivera Schatz.

“La Junta ha tenido una interpretación o una postura de que, para dar rebajas contributivas o reducir la carga contributiva, tiene que aumentarse el tributo. Aquí el planteamiento es hacer una reducción en el gasto gubernamental para dar paso a estos beneficios, y algunas exenciones y tratamientos contributivos que ahora mismo están bajo el Código, que se van a limitar para dar paso a estos $550 millones en beneficio a la clase trabajadora”, añadió, por su parte, Pantoja.

González dijo el domingo que el ente fiscal está al tanto del contenido de la reforma contributiva, aunque reconoció que hay aspectos –que no precisó– que no avalan.