“ Yo me siento cómodo con ella. No tengo ninguna animosidad ni con ella ni con nadie , así es que esperamos que se complete el gabinete, y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, examinar con el mayor sentido de responsabilidad y justicia todos y cada uno de los nominados”, expresó el líder legislativo, en un aparte con la prensa tras la ceremonia en la que se oficializó la designación de la Sala de Prensa y Comunicaciones del Senado con el nombre de la periodista Carmen Jovet Esteves.

“El problema es que hay unos nominados que no cumplieron con los requisitos, simple... Es sencillamente que, en la evaluación que hizo el Senado, salieron a relucir unos datos que no podían permitir que se confirmara a una persona que no cumplía con los requisitos constitucionales y otras personas que tuvieron unas circunstancias particulares que no son del agrado del Senado”, expuso.