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Thomas Rivera Schatz sobre reparos de la Junta Fiscal a exención del IVU: “La Asamblea Legislativa cumplió”

El presidente del Senado afirmó que la JSF no tiene “mucha autoridad moral” para exigir disciplina fiscal

29 de octubre de 2026 - 7:42 PM

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Respecto a si está de acuerdo con la exención al pago del IVU en los alimentos preparados, Rivera Schatz aseguró que nadie se podría oponer a un alivio, pero cuestionó si sería suficiente. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseveró este jueves que la Legislatura ya hizo su parte al aprobar dos medidas legislativas que creaban fondos de reserva para la estabilización presupuestaria y para el capital público, y que fueron vetadas por la gobernadora Jenniffer González.

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La respuesta del líder senatorial surgió en respuesta a una carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la que el organismo cuestionó la propuesta de La Fortaleza de eximir del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) a los alimentos preparados los próximos dos meses. En la misiva, el director ejecutivo del ente, Robert Mujica, mencionó que los Proyectos de la Cámara (PC) 1261 y 1262 representaban la salvaguarda permanente con la que se comprometió el gobierno para viabilizar alivios contributivos financiados con fondos no recurrentes.

“La Asamblea Legislativa ha aprobado y ha sido responsable con todos y cada uno de los temas. La gobernadora ha firmado o ha vetado los que ha querido firmar o los que ha querido vetar. Las iniciativas que ha tomado sin colaboración o sin intervención de la Asamblea Legislativa, porque ha sido su decisión, como por ejemplo el IVU recientemente, pues ha tenido las consecuencias que ha tenido. El pueblo de Puerto Rico puede juzgar y evaluar”, contestó Rivera Schatz a preguntas de El Nuevo Día.

“El dato es que la Asamblea Legislativa cumplió”, subrayó sobre los dos proyectos de ley, aprobados unánimemente en la Cámara de Representantes y el Senado.

El líder senatorial también opinó que la JSF no tiene “mucha autoridad moral” para exigir al gobierno la disciplina fiscal que no se impone a sí misma, al apuntar a los gastos del organismo fiscal en contratistas y asesores.

“La junta de control fiscal puede decir lo que quiera, pero no tienen el mejor récord ni de cumplimiento con los objetivos para los cuales fue traída ni de los calendarios que ellos mismos han impuesto”, aseveró.

Respecto a si favorece la exención al pago del IVU en los alimentos preparados para mitigar el impacto del alza en el costo de la luz, Rivera Schatz dijo que nadie se podría oponer a un alivio. No obstante, cuestionó si sería suficiente.

Entiende que la situación se debe atender como una emergencia, en la que se utilicen fondos para esos fines y se impacten los sectores más vulnerables, como las personas de bajos recursos económicos y servicios esenciales, como hospitales, escuelas, centros de cuido, entre otros, de manera que “el alivio llegue a quien realmente lo necesita”.

“Si nos impactara un huracán o un fenómeno, el que sea, nos lastima y destroza el sistema eléctrico o lo suspende por algún tiempo, aparecerían de inmediato fondos de emergencia... Si no hay energía porque la gente no lo puede pagar, es una emergencia igual”, expuso.

Tras la divulgación de la carta de la JSF, la gobernadora se reunió este jueves con Mujica en La Fortaleza para presentarle alternativas adicionales para mitigar el creciente costo de la luz. La mandataria, sin embargo, no reveló detalles de esas propuestas alternas.

En la misiva, Mujica no solo puso en duda la propuesta por su impacto fiscal, sino que también criticó la “práctica” de anunciar medidas de alivio contributivo que no están contempladas en el presupuesto.

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Thomas Rivera SchatzIVUJunta de Supervisión FiscalSenadoJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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