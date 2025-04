No obstante, debido a las preocupaciones que se han levantado al respecto, dijo que solicitó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) un “mecanismo de inhibición” para asegurarse de que las decisiones que tomen ambos, en sus respectivos roles gubernamentales, no beneficie a uno ni al otro.

“ Siendo las personas que somos, no veo ningún problema con eso. Si no fuésemos un matrimonio, estaríamos prácticamente en la misma posición; seríamos dos personas tomando nuestras propias decisiones”, dijo la nominada a preguntas de la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, durante la audiencia de la Comisión cameral de Gobierno en la que se evaluó su designación.

De otra parte, desde el inicio de la audiencia y como parte de su ponencia, la nominada solicitó a los representantes que no abordaran en sus preguntas la querella de violencia doméstica que presentó contra su esposo, en 2018. “Para mí, es importante que no se empañe este día con preguntas malintencionadas cuyo único propósito sea el morbo de revivir una situación que ya quedó atrás en nuestras vidas” , advirtió.

No radicó planillas en 2021 y 2022

Explicó que, según la versión de su contable, las planillas no fueron presentadas porque, entonces, trabajaba en Washington D.C. para la oficina de la comisionada residente y hoy gobernadora Jenniffer González y sus ingresos locales no alcanzaban el límite requerido en ley para someter una planilla en la isla.

A preguntas de Márquez, sin embargo, reconoció que la responsabilidad de someter la planillas es del contribuyente y no del contador público. “Obviamente, ese contable no está preparando mis planillas”, expuso.

Rechaza señalamientos sobre Víctor Ramos

Minorías legislativas critican el proceso

Burgos le cuestionó, igualmente, que no haya sacado el tiempo para reunirse con las minorías, aunque sí con miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Ferraiuoli, cuyo nombramiento fue sometido el 2 de enero, respondió: “Simplemente, no nos dio el tiempo” .

“Ciertamente, usted tiene la preparación para estar en la posición, pero, lamentablemente, el ajoro y la prisa de llevar una reunión ejecutiva el mismo día de una vista pública no nos pone a nosotros en posición de emitir un voto favorable a usted, no porque no lo merece sino porque no nos pusieron en la posición adecuada de emitir ese voto a favor”, argumentó Ferrer Santiago.