La población que vive o trabaja a lo largo de la Cordillera Central debe mantenerse atenta a las condiciones del clima en horas de la tarde de hoy, martes, por el posible desarrollo de inundaciones y deslizamientos en el área.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que, después del mediodía, se esperan aguaceros y tronadas en el interior de la isla, principalmente, a lo largo de la principal cadena montañosa de Puerto Rico.

“Los vientos están muertos, básicamente. Debido a que el flujo de viento está bien débil, cualquier aguacero o tronada que se desarrolle se va a quedar sobre la misma área por un tiempo prolongado y eso va a aumentar el riesgo de inundaciones y problemas de deslizamientos”, advirtió el meteorólogo Gabriel Lojero.

Lojero mencionó, además, que puede haber incrementos súbitos de ríos y riachuelos, como ocurrió anoche con el Río Guajataca. El SNM mantuvo un aviso de inundaciones desde la noche del lunes hasta las 12:00 a.m. de hoy para Isabela y Quebradillas, situación que podría repetirse esta tarde.

“Podríamos tener inundaciones esta tarde ya que los aguaceros se quedarán en el mismo sitio por bastante tiempo. Estos aguaceros se van a mover muy lentamente, continuando -al menos- hasta las 5:00 o 6:00 p.m. Con la caída del sol, la actividad de lluvia debería disminuir”, detalló Lojero.



En el resto de la isla, se esperan algunos aguaceros aislados y condiciones del tiempo, mayormente, tranquilas. En horas de la mañana, las condiciones climatológicas serán secas con bastante sol.

Asimismo, las temperaturas en los sectores costeros podrían llegar a los bajos 90 grados Fahrenheit.

Según Lojero, las condiciones marítimas -que estuvieron peligrosas en los pasados días- han mejorado y, por el momento, no se ha emitido algún boletín marítimo.

Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y la costa norte de Culebra. No obstante, Lojero aclaró que estas condiciones calmadas del mar serán solo por el día de hoy.

There is a moderate risk of rip currents for the north facing beaches of PR/Culebra/St. Thomas and St Croix. #prwx #usviwx pic.twitter.com/yrl2SIsyI4