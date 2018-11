Lluvias fuertes podrán afectar la zona metropolitana en horas tempranas de la tarde debido a una formación de nubes sobre el área de El Yunque, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

En horas de la mañana, podrán observarse aguaceros pasajeros en la mitad este de la isla provocados por un flujo de viento del este sureste que estará fluctuando entre 10 y 20 millas por hora (mph). El meteorólogo Carlos Anselmi explicó que para esta zona habrá momentos de sol con lluvias que perduren entre 5 a 10 minutos.

Ya cerca del mediodía, podrán observarse aguaceros más fuertes en municipios como San Juan, Guaynabo, Cataño, Dorado, Toa Baja, Toa Alta y Vega Baja, entre otros.

Mientras, los municipios del interior desde Cayey hasta Rincón también podrán observar lluvias dispersas.

Se espera que el parcho de humedad que produce estas condiciones perdure hasta horas de la noche.

Mientras, hay un riesgo alto de corrientes de resaca para algunas playas de la costa norte de la isla. El oleaje debe estar fluctuando entre 6 y 8 pies en aguas mar afuera del Atlántico y entre 5 a 7 pies para aguas costeras del Atlántico.

"Tenemos una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas para casi todas las aguas costeras de Puerto Rico e Islas Vírgenes, excepto para el oeste y el sur", detalló Anselmi.

