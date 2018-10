Las condiciones del tiempo para hoy, domingo, estarán bastante inestables y húmedas en casi todo Puerto Rico, con rondas de aguaceros durante el transcurso del día, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Hay un flujo del este-sureste que está trayendo una abundante humedad desde las aguas del Mar Caribe”, explicó el meteorólogo Carlos Anselmi Molina.

La lluvia más fuerte se espera sobre el cuadrante noroeste de Puerto Rico, donde se espera también que se desarrollen tronadas en horas de la tarde. No obstante, hay un alto potencial de que toda la isla experimente lluvias y tronadas.

“Las últimas observaciones indican que tenemos humedad sobre lo normal para el mes de octubre. A su vez, tenemos bastante inestabilidad en la atmósfera que es lo que ha estado generando los aguaceros y las condiciones lluviosas a través de todo Puerto Rico”, detalló Anselmi Molina.

Este patrón debe continuar durante los próximos días.

El meteorólogo advirtió que hay muchas áreas saturadas en casi toda la isla por los aguaceros de ayer, por lo que cualquier evento de lluvia fuerte o prolongada podría ocasionar problemas de inundaciones, aumento súbito en los ríos y deslizamientos en terrenos empinados.

Sunday afternoon: Showers and thunderstorms expected across northwestern PR. Elsewhere, scattered showers expected. Domingo en la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas a través del noroeste de PR. En el resto del área, se esperan aguaceros dispersos. #prwx #usviwx pic.twitter.com/bWTNCUihXZ — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 7, 2018

“Se les exhorta a las personas que de encontrarse carreteras inundadas traten de buscar rutas alternas para que no vayan a tener algún percance”, dijo.

Según los estimados del radar del SNM, todo Puerto Rico recibió ayer un promedio de entre .10 y un cuarto de pulgada de lluvia.

“Basado en estos estimados se encontró que toda la costa e interior del noroeste al sureste -desde Carolina hasta Patillas- recibió, en general, una pulgada de lluvia con acumulaciones mayores de 3 pulgadas en algunas zonas”, describió Anselmi Molina.

Asimismo, en el cuadrante desde Aguadilla hasta el área del Viejo San Juan, todos esos municipios costeros, observaron entre una y 2 pulgadas de lluvia, con acumulaciones mayores de hasta 3 pulgadas, especialmente en los municipios de hatillo, Camuy, e Isabela. En el área entre Jayuya y Orocovis, esos municipios del interior recibieron entre una y 2 pulgadas.

High rip current for northern portions of PR and Culebra. Riesgo alto de corrientes marinas para sectores del norte de PR y Culebra. #prwx #usviwx pic.twitter.com/1xep242OeQ — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 7, 2018

Por otro lado, a lo largo de la costa norte y este de Puerto Rico, incluyendo la isla municipio de Culebra, hay un riesgo alto de corrientes marinas, por lo que se exhorta a los bañistas que ejerzan precaución.

Además, hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas por oleajes de hasta 7 pies en las aguas mar afuera del Atlántico. En el Mar Caribe, el oleaje está entre los 3 y 5 pies, con olas ocasionales de hasta 6 pies.

“Todo lo demás está bastante tranquilo”, mencionó Anselmi Molina.

El viento en el Atlántico se encuentra entre los 15 y 20 nudos, mientras que en el Mar Caribe está entre los 10 y 15 nudos.

En cuanto al Polvo del Sahara las concentraciones del particulado son mínimas.

“No hay mucho. No es que no haya, pero no es abundante, y no se espera casi nada por los próximos días”, adelantó.

De otra parte, el único sistema con potencial de desarrollo que monitorean, al momento, se encuentra cerca de la Península de Yucatán. De desarrollarse, podría afectar los estados que se encuentran en la costa sureste de Estados Unidos.