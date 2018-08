El Servicio Nacional de Meteorología informó que para hoy se esperan que las condiciones del tiempo sean más estables, sin embargo podrán esperarse algunas lluvias aisladas y tronadas.

Una masa de aire más seca disminuirá la cantidad de humedad en la región, aunque persisten aguaceros aislados mayormente en las horas de la mañana para la mitad este de la isla.

Ya en horas de la tarde, podrían desarrollarse aguaceros y tronadas aisladas en el oeste y el interior, indicó la meteoróloga Rosalina Vázquez.

Aunque al momento no hay advertencias ni avisos, estas lluvias podrían provocar inundaciones urbanas en áreas donde el suelo ya está saturado, por lo que se deben tomar las medidas de precaución necesarias.

Se prevé que este patrón más estable en las condiciones del tiempo continúe durante los próximos días.

De otro lado, las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 grados Fahrenheit y el índice de calor puede alcanzar los 102 grados F.

Thursday afternoon: Showers and thunderstorms possible across western PR. Jueves en la tarde: Aguaceros y tronadas posibles a través del oeste de PR. #prwx #usviwx pic.twitter.com/Gos6PsuvJk