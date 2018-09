Aguaceros y tronadas asociados a los remanentes de la tormenta Isaac afectarán a los municipios del sur durante el día de hoy, informó el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Asimismo, durante la tarde, se pronostica el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre el área interior y norte de la isla que se extenderán hasta tarde en la noche, indicó el experto.

Según el SNM, se espera que este patrón de lluvia continúe durante los próximos días debido a la entrada de una vaguada que desde hoy provocará un aumento en la humedad.

Debido a las recientes lluvias, existe un potencial alto de que ocurran inundaciones urbanas y de riachuelos, así como deslizamientos en zonas propensas, por lo que se exhorta a tener precaución.

Por otro lado, el oleaje continúa picado en aguas del mar Atlántico, por lo que hay advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas. Las olas podrán alcanzar seis y ocho pies. En el mar Caribe, el oleaje estará de cuatro a seis pies.

