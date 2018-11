Aguaceros y tronadas aisladas provocados por una vaguada que continúa sobre la zona serán la orden del día durante la tarde y noche, y se espera que el patrón se extienda hasta mañana, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

"En horas de la tarde, la actividad va a estar más enfocada en el interior y oeste de Puerto Rico, mientras que en la noche, la actividad va a estar más enfocada sobre las aguas del este, afectado sectores del este de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra”, indicó el meterólogo Ian Colón.

El viento estará soplando mayormente del este, entre 5 y 15 millas por hora con ráfagas mayores en zonas de lluvia.

Se pronostica una acumulación de 1 a 2 pulgadas de lluvia. Mientras, se exhorta a los ciudadanos a ejercer precaución ya que pueden ocurrir deslizamientos de terreno en zonas empinadas, inundaciones urbanas y de riachuelos.

Para mañana, domingo, se espera que las condiciones mejoren un poco, pero debido a la humedad abundante se espera actividad significativa de lluvia para el interior y oeste en horas de la tarde.

Afternoon’s Forecast: Showers & thunderstorms expected to develop over the interior & western PR. Pronóstico para la tarde: Se espera que aguaceros & tronadas se desarrollen sobre el interior & oeste de Puerto Rico. #prwx #usviwx pic.twitter.com/SyXOQcgdaE