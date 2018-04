Los síntomas comenzaron con un sangrado rectal. Visitó a cuatro médicos distintos. Le recetaron cremas, supositorios, todo lo que pudiera curarla de lo que los doctores diagnosticaron como unas simples hemorroides. Isabel (nombre ficticio) tenía 25 años y no paraba de sangrar. La causa habría empezado a crecer en sus intestinos 10 años antes de sentir los primeros síntomas. Era cáncer colorrectal y en menos de un año del diagnóstico murió.

Aunque el cáncer de colon es uno de crecimiento lento -tarda de siete a 10 años en desarrollarse- es una de las causas principales de muerte en Puerto Rico. Además, es el segundo cáncer de mayor incidencia y el primero si se considera que el cáncer más diagnosticado en mujeres es el de seno y en hombres el de próstata.

“Nadie en el siglo 21, en el 2018, debe morir de cáncer de colon. Nadie debe morir de cáncer de colon”. El gastroenterólogo Eladio Pérez Cruz, fundador del primer Centro Gastro-endoscópico de la Montaña, no se cesa de reiterarlo.

En los pueblos del centro de la isla las cifras de este tipo de cáncer son estremecedoras. En los primeros siete meses desde que abrió el Centro en la zona de Corozal, Pérez Cruz diagnosticó a 18 pacientes con esta enfermedad.

“No he comparado los números con (mi oficina) en Santurce, pero te puedo garantizar que yo no he visto nada parecido a la cantidad de cáncer que estamos viendo acá en la montaña. Es un número extraordinariamente alto para un área en específico y en tan corto tiempo”, advierte.

Con 34 años de experiencia, el doctor asegura que esto no debería ser tan común. “No hay que llegar al diagnóstico. Es completamente prevenible, pero lo único con lo que se previene es realizándole al paciente una colonoscopia”, explica Pérez Cruz.

Cámara pediátrica que se utiliza para la colonoscopia. (David Villafañe)

Por la edad que tenía, el caso de Isabel es extremadamente raro, pero para el doctor ejemplifica una problemática constante. En Puerto Rico urge crear conciencia y educar, tanto a la ciudadanía como a los internistas y generalistas, sobre la importancia de las colonoscopias rutinarias, especialmente en personas de 50 años o más.

“De cada 10 pacientes que tienen que hacerse una colonoscopia a solo tres se les está haciendo. Eso significa que hay un 70% que no, no se refiere o no ha sido educado para que acepte hacerse un procedimiento tan importante. Que sean solamente tres de cada 10 los que se están haciendo prevención es extremadamente bajo y no estamos haciendo buena medicina si no hacemos buena prevención”, alerta el médico.

Según el especialista, hay ciertos síntomas -como los cambios en las evacuaciones, diarrea o pérdida de peso- que no se pueden ignorar y requieren que se les haga una colonoscopia a los pacientes para descartar que se trate de un cáncer o agarrar ese crecimiento a tiempo.

“La mayoría de las veces hay síntomas, lo que pasa es que se sigue dejándolo pasar hasta que, de momento, pasa algo como un sangrado. Ahora, no todo el que viene con pérdida de peso y diarrea tiene cáncer, pero siempre que un paciente alega algo así hay que hacerle los estudios”, asegura Pérez Cruz.

No se sabe exactamente qué causa el cáncer colorrectal. Sin embargo, sí se sabe que proviene un crecimiento de tejidos de células que se llaman pólipos y son muy frecuentes después de los 50 años.

El doctor detalla que ese pólipo es un crecimiento anormal en la pared del intestino, que empieza como un granito de arroz y sigue creciendo hasta que se convierte en una masa. Si no se remueve a tiempo, esa masa se convierte en cáncer y esas células traspasan el intestino y se riegan por los demás órganos del paciente.

“Una vez el pólipo se convierte en un tumor, esas células se salen de la pared del intestino que es finita y se van a los linfáticos, al hígado, al pulmón, y la posibilidad de que ese paciente sobreviva a cinco años es menos de un 5 por ciento. Lo peor que existe es descubrir el cáncer porque ya el 95 por ciento lo tiene en otras partes”, revela.

Por lo general, a los 50 años, todas las personas se tienen que hacer su primera colonoscopia, aunque no tengan síntomas y estén evacuando normal, ya que el pólipo nace espontáneamente y no se siente.

Si la persona tiene un familiar cercano (madre, padre o abuelos) que haya tenido esta enfermedad, la primera colonoscopia debe realizarse 10 años antes de la edad en que el familiar fue diagnosticado. Por ejemplo, si el padre tuvo cáncer de colon a los 45 años, el paciente debe tener su primer procedimiento a los 35 años.

“A los 40 años se empieza a hacer el análisis de sangre oculta en la excreta, que nos ayuda con la prevención. Si la colonoscopia sale negativa, se repite en 10 años, pero anualmente se hace la prueba de excreta. Si en algún momento sale con sangre, hay que repetirlo antes de los 10 años. Si se encuentran pólipos, entonces la colonoscopia se tiene que repetir en tres o cinco años dependiendo del tipo de pólipo”, explica Pérez Cruz.

La colonoscopia dura unos 15 minutos y se utiliza un tubo pediátrico, bien finito y flexible. Ese tubo se introduce en el intestino grueso y si se ven pólipos, en ese momento, se remueven.

🌄Un vistazo al primer Centro Gastro-Endoscópico de la Montaña Full screen El gastroenterólogo Eladio Pérez Cruz, con 34 años de experiencia, fundó el año pasado el primer Centro Gastro-Endoscópico de la Montaña, en el pueblo de Corozal. (David Villafañe) Según Pérez Cruz, en el centro de la isla no se estaba haciendo ningún tipo de procedimiento ya que casi todos los gastroenterólogos se encuentran en la periferia. (David Villafañe) En el 2009, comenzó a ver pacientes en Corozal pero tenía que enviarlos a su oficina en Santurce para que pudieran realizarse como las colonoscopias y endoscopias. (David Villafañe) “Me enfrento con la problemática de que muchos de los pacientes del área central tienen grandes limitaciones de transportación o condiciones delicadas que les hacían muy difícil movilizarse de su pueblo”, recordó Pérez Cruz. (David Villafañe) Incluso, el especialista contó que algunos pacientes -los cuales son en su mayoría envejecientes- bajaban el día antes a San Juan para ver dónde quedaba la oficina. (David Villafañe) “Yo tengo pacientes que me decían, ‘es que yo hace más de ocho años no voy a San Juan’. Uno viviendo allá no se imagina que puede pasar eso. Es enorme la cantidad de pacientes que estamos recibiendo”, dijo. (David Villafañe) En los primeros siete meses, Pérez Cruz hizo 18 diagnósticos de cáncer de colon. (David Villafañe) Tubo pediátrico para realizar las colonoscopias. "Ahora son más finitos y flexibles", explicó Pérez Cruz. (David Villafañe) Controles de cámara y luz para realizar la colonoscopia. (David Villafañe) Unidad que transporta aire y agua al lente de la cámara para limpiarla y secarla. (David Villafañe) La cámara es de alta definitición. En la foto, el doctor Eladio Pérez Cruz muestra con su mano los detalles que captura el lente. (David Villafañe)

Según el doctor, la prevención del cáncer de colon debe promoverse como se hace, por ejemplo, con el cáncer de seno en la mujer. “Todas las mujeres saben que se tienen que hacer mamografías de cierta edad en adelante. El cáncer de próstata, el hombre sabe que tiene que ir un urólogo y hacerse evaluaciones rutinarias. Pues el cáncer de colon hay que llevarlo a ese nivel”, señala Pérez Cruz.

“El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico terrible, y es bien difícil para nosotros decir una cosa como esa. Por eso es la lucha de nosotros los gastroenterólogos de llevar el mensaje de que tú no te debes morir de esto, porque esto tiene prevención, y tienes que ocuparte de ir al médico y chequearte, y tu médico primario tiene que enviarte a hacerte colonoscopias porque es lo único que lo previene”, enfatiza.