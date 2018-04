Los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) anunciaron hoy, miércoles, su oposición al cierre de cualquier escuela y dijeron estar dispuestos a dialogar con el gobierno para hacerse cargo de los planteles con el fin de evitar que, a partir de agosto, tengan candados.

“Nos oponemos, pero también tenemos disponibilidad a colaborar, pero es para que no haya ningún cierre”, afirmó en conferencia de prensa el alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, quien no descartó que hagan una manifestación en oposición al cierre.

Cuestionado sobre cómo los ayuntamientos podrían hacerse cargo de los planteles escolares cuando enfrentan, al igual que el gobierno central, crisis fiscales, Ortiz dijo que al momento ya hay municipios que atienden múltiples necesidades de las escuelas, como su mantenimiento.

“Ahora mismo nosotros en la mayoría de las escuelas estamos dando mantenimiento y atendiendo las necesidades”, aseveró el alcalde.

“Tenemos que identificar fuentes para hacerlo (manejar las escuelas). Yo estoy seguro de que en cada municipio, si hay para gastar en otras áreas que no son tan esenciales, para esa (educación), que es tan esencial, se habrán de identificar. En el caso particular de Cayey, tenemos la capacidad para hacerlo y sé que muchos otros (municipios) también”, agregó.

Incluso, el alcalde comparó la situación con la del presupuesto de un hogar en el que se le da prioridad a la educación sobre otros gastos.

“Lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Si yo tengo que dejar de atender el mantenimiento de los parques y de las canchas de mi municipio para atender una escuela para que no la cierren, yo voy a atender la escuela y no los parques. Estamos todos en esa situación porque estamos viendo las cosas día a día. Es como las familias, a nivel particular. Hay necesidades que son reales en cada familia, pues que el nene tiene que ir a la escuela, aunque no hay dinero para comer, pero él tiene que ir a la escuela y a la graduación. Pues este mes comemos menos, determinan muchas familias”, expresó.

Rodeado de los alcaldes asociados, Ortiz planteó que el cierre de 283 escuelas anunciado por el Departamento de Educación a partir de agosto próximo no fue uno planificado y no se rigió por unas guías claras que demostraran que era meritorio el cierre. Más bien, dijo que la estrategia del Estado parece ser consolidar escuelas y concentrar la matrícula en las aulas que queden para facilitar la creación de chárter.

“La realidad es crear escuelas que sean económicamente viables para convertirlas en escuelas chárter. Por eso, están concentrando la matrícula”, apuntó Ortiz.

Dijeron que el aprovechamiento académico, la situación actual del plantel escolar a cerrarse y el plantel receptor, la seguridad del estudiante,la especialidad, y hasta la baja poblacional, que es el argumento esbozado por el gobierno para justificar el cierre de escuelas no se toman en consideración.

“El cierre de escuelas es injusto, es atropellante y abusivo. Tenemos noticias de escuelas que con una infraestructura excelente las van a cerrar y van a llevar estudiantes a escuelas con infraestructura deficiente”, dijo Ortiz.

A modo de ejemplo, el alcalde de Comerío, Josean Santiago, dijo que en su pueblo se cerrarán cinco escuelas, una de ellas una escuela de excelencia (Juan Zamora) y la escuela especializada en béisbol.

El alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, sostuvo que la escuela Honorio Hernández de su pueblo tiene una matrícula de casi 400 estudiantes y figura en la lista de aulas a cerrarse.

“Que yo tenga conocimiento, en ningún lado se ha hecho una evaluación de infraestructura. Tienen inversión de 1.5 millones en computadoras, pizarras electrónicas y sistemas de televisión”, afirmó.

Los alcaldes adujeron que ven, con el cierre de las 283 escuelas, que están concentrando los estudiantes en las zonas urbanas.

“Que están dejando el campo sin escuelas, sin educación. Echando a todos los estudiantes a la zona del pueblo a la zona urbana”, dijo el alcalde de Quebradillas.

“Si quisieran cerrar algo, deberían cerrar OMEP (Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas)”, sostuvo el alcalde de Hormigueros, Pedro García.

Agregó que el cierre de escuelas también obligará a Educación a gastar más en transportación para llevar estudiantes a las escuelas receptoras. “¿De qué ahorro estamos hablando?”, cuestionó el alcalde.

Al confrontársele con este cierre de escuelas versus el que hizo la administración de Alejandro García Padilla, los alcaldes dijeron que también combatieron el cierre en ese momento.

Ortiz dijo que, en ese cuatrienio, pese a que cerraron escuelas, hubo un diálogo con el entonces secretario de Educación, Rafael Román, quien cedió y dejó abiertas algunas escuelas mencionadas para cerrar.