Los alcaldes de San Lorenzo y Yabucoa, Joe Román y Rafael ‘Rafy’ Surillo, respectivamente, tronaron esta mañana contra las intenciones de la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, de ordenar el cierre de 305 escuelas efectivo para el próximo año escolar.

Estos dos alcaldes y Angel ‘Bori’ González, de Río Grande, fueron los únicos ejecutivos municipales populares que esta mañana se dieron cita a una convocatoria hecha por La Fortaleza para que la secretaria de Educación, Julia Keleher, les explicara a los alcaldes asociados la metodología utilizada para llegar al citado número. No se informó el listado de escuelas a ser cerradas y Keleher salió a toda prisa del encuentro sin apenas atender preguntas de la prensa.

Se limitó a decir que existe un "diálogo" con los alcaldes.

La reunión se dio en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Los municipios de Villalba, Barceloneta, Mayagüez, Guayanilla, Humacao y Morovis enviaron representantes de los alcaldes. Se supo que 12 alcaldes se encuentran en el estado de Florida participando en una conferencia sobre huracanes.

Ayer Keleher sostuvo una reunión similar, igualmente con baja participación, con alcaldes federados.

Tanto Román como Surillo dejaron constar su oposición al cierre de escuelas en sus municipios, que albergan 12 y 16 planteles, respectivamente. González habló a de querer “evitar” el cierre de escuelas.

“Si queremos un mejor país y darle oportunidad a nuestros niños y jóvenes, el cierre de escuelas no es la solución. No es la solución para los problemas del país”, dijo Román a la prensa.

Tanto él como Surillo se quejaron de que los alcaldes no fueron confecciones por el Departamento de Educación en la elaboración del informe en que se detalla el cierre de las escuelas. El informe no les fue entregado, aunque existe un compromiso de hacérselos llegar, aunque no se precisó cuándo.

“Ese informe, entendemos nosotros, se hizo desde un escritorio en el DE. No se tomó en consideración la comunidad, los directores o los maestros”, dijo Román, quien criticó que la reunión se diera un Jueves Santos, cuando tantos alcaldes tienen actividades en sus pueblos. Igualmente se quejó de que dividieran a los alcaldes por partido para reunirlos.

Trascendió que en la reunión se les solicitó a los alcaldes algún tipo de informe del status de sus escuelas y que opinaran sobre cuales escuelas podían ser cerradas.

“No vamos a ser partícipes del cierre de escuelas. No vamos a decir qué escuelas van a cerrar y no estamos de acuerdo con el cierre de escuelas”, dijo Román.

En el caso de Surillo, criticó que, en la reunión a puerta cerrada, se hiciera una comparación entre el sistema educativo del condado de Dade, en Miamki, con el de Puerto Rico.

“Eso es una comparación ilógica. Nuestro pueblo es rural con carreteras de difícil acceso y con escuelas en áreas rurales”, dijo al condenar que Keleher apenas estuviera media hora en la reunión.

“Es una falta de respeto. Si nos van a convocar a discutir un tema tan importante ella debió haber estado con nosotros para contestar preguntas”, dijo.

En representación del alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, estuvo presente su ayudante especial, Julio Cora. Según dijo, en el encuentro se les dijo que cada año el sistema público de enseñanza pierde 20,000 estudiantes y que el porciento de ocupación promedio por escuela es de 69%.

“Hablan de merma en estudiantes y de los requisitos del plan fiscal”, dijo a El Nuevo Día. “Pero no se ha decidido cuáles escuelas van a cerrar”.

En el caso de González, dijo que quiere evitar el cierre de escuelas.

“En nuestro pueblo hemos experimentado en dos años cierres y lo que queremos es preservar las escuelas. Cada escuela tiene un sentido para que esté en su comunidad y le da unos servicios”, dijo al advertir los problemas de transportación de estudiantes a los planteles que aflorarían con el cierre de más escuelas.

Río Grande tiene 10 escuelas abiertas.