El rector interino del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Luis A. Ferrao Delgado, informó mediante comunicación escrita que le solicitaron a la Policía de Puerto Rico una investigación exhaustiva luego que se publicara en la página de Facebook "Confesiones UPRRP" una aparente amenaza de suicidio público que ocurriría hoy, jueves.

Aunque el primer mensaje fue borrado, Mario Alegre Barrios, director de comunicaciones del recinto, envió fotos a endi.com de ambos escritos.

"A raíz de la reciente publicación en la página de Facebook Confesiones UPRRP de un mensaje que se ha interpretado como una amenaza contra la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras, informamos que se ha alertado a las autoridades estatales para verificar la autenticidad e intención del mencionado texto y garantizar la seguridad de todos en nuestro campus", indicó Ferrao Delgado.

En el primer mensaje, una persona escribió "#Confesiones: Un día de estos voy a confesar que no vengan a la uni mañana. Espero que lo vean pero no me va a dar pena cuando pase...".

Dicho mensaje, que fue borrado, puso bajo alerta a la administración del Recinto de Río Piedras, pues se interpretó como un posible acto de tirador activo, razón por la cual la persona escribió un segundo mensaje aclarando que su deseo era suicidarse "tirándose de su facultad".

"#Confesiones: Para todos aquellos que interpretaron mi confesión como un acto hacia mis compañeros, les pido disculpas, no fue mi intención asustarlos, en esos momentos pensaba tirarme de mi facultad y quería que las menos personas posible me vieran. Estoy en las últimas y veo ahora que las palabras que usé no fueron las más adecuadas. Sé que ni debí haber escrito, solo tragarme las pastillas y dormir", lee el segundo mensaje que todavía se puede ver en la página.

Al momento se han escrito sobre 40 mensajes exhortando a la persona que escribió el mensaje a pedir ayuda profesional.

"Por el momento las actividades académicas y administrativas para el día de mañana (hoy) continúan tal y como están programadas. No obstante, la administración obrará con cautela, tomará las medidas de precaución necesarias y mantendrá comunicación directa con las autoridades de la ley y el orden para preservar la calma y la seguridad de todos en nuestro recinto", añadió el rector interino del Recinto de Río Piedras.