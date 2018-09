Washington - El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos otorgó un contrato de $14.29 millones a la empresa Del Valle Group de Toa Baja para reforzar el canal y dar estabilidad a la represa Guajataca, un asunto que estuvo bajo discusión durante la emergencia causada por el huracán María.

La información fue adelantada hoy en un comunicado de prensa por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien se encuentra en España.

Esta semana, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Pablo Vázquez, advirtió que no se han completado los trabajos de reparación del aliviadero hidráulico (elementos que liberan parte del agua retenida o embalsada), lo que mantiene viva la posibilidad de que una descarga mayor a consecuencia de una lluvia extraordinaria en la cuenca, pueda repetir la emergencia.

Por otro lado, la Fundación Nacional para las Ciencias asignó $1 millón a la Universidad de Puerto Rico para el proyecto "MRI: Development--An Aerosol and Cloud Analysis System for the Caribbean," dirigido por Olga Mayol-Bracero, que persigue estudiar las propiedades microfísicas de las nubes cálidas.

De otro lado, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio federal anunció que otorgará $643,133 a la propuesta del Puerto Rico Manufacturing Extension, Inc. (PRiMEX), que, según la comisionada, busca propiciar empleos bien remunerados dentro del sector manufacturero.

Otra asignación anunciada va dirigida a entregar $1.3 millones a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) como parte de los acuerdos de colaboración con el gobierno de Puerto Rico para proteger y mejorar la calidad del agua en cuencas hidrográficas y garantizar agua potable segura.