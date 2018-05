Aunque sigue en proceso reuniones, talleres, adiestramientos y consultas para elaborar el nuevo Plan de Emergencia, el Negociado de Manejo de Emergencias yAdministración de Desastres (NMEAD) aseguró que está “a tiempo” para finalizarlo, en momentos en que faltan dos semanas para iniciar la temporada de huracanes.

El director de NMEAD, Carlos Acevedo, indicó que espera entregar el borrador final al gobernador Ricardo Rosselló “a principios de junio”, mientras que los adiestramientos con diversos sectores se extenderán hasta finales de junio y la instalación de equipos continuará durante julio.

A finales de mayo tendrán una convención de huracanes, para la que 66 alcaldes han confirmado su asistencia a los tres días de adiestramientos.

Además, explicó que NMEAD identificó fondos federales para que un contratista estatal coordine con su contraparte federal para trabajar con los planes de emergencia de los 78 municipios. “Van a ser sobre 20 talleres que habrá con los municipios para terminar los planes de ellos y la fecha final de los planes están para julio”, dijo Acevedo.

Por otro lado, a finales de junio comenzarán a distribuir suministros para que los municipios tengan un inventario preventivo.

Luego, del 19 al 21 de junio, NMEAD llevará a cabo ejercicios del plan, incluyendo la activación del Centro de Operaciones de Emergencia en el Centro de Convenciones.

Ayer, Acevedo se iba a reunir en la tarde con representantes de cerca de 100 hogares de hospicios y entidades que asisten a ancianos certificadas por programas federales. La próxima semana le tocará a las égidas.

Mientras, el 26 de mayo NMEAD también iniciará una gira de orientaciones a los ciudadanos para elaborar el plan familiar de emergencias y con el Departamento de Educación para talleres para directores, maestros y estudiantes.

Acevedo resumió que el objetivo general es que en 10 días las familias y municipios puedan sobrevivir sin asistencia gubernamental, y que en ese periodo de tiempo el gobierno estatal pueda estar sin asistencia del gobierno federal.

“La contestación es que sí. Estamos a tiempo y lo continuamos trabajando”, sostuvo Acevedo.

“Yo no tengo que tener el plan final para yo actuar de forma diferente si viene otra María”, agregó. “Nosotros estamos preparados para responder de una manera más rápida y más eficiente si tenemos otro desastre, no importa en qué nivel se encuentre el plan de emergencia”.

Justificó la fase en que se encuentran al indicar que la elaboración del nuevo Plan de Emergencia inició hace unos meses, mientras todavía su personal atiende situaciones causadas por el huracán María.

“Este negociado es participante activo de la respuesta y de la recuperación. El personal que tiene todavía se está dividiendo es las facetas de la emergencia de María”, señaló Acevedo.

También dijo que hay procesos que consumen tiempo, como las pre-aprobaciones y subastas para contratación de servicios y compra de equipo, a la vez que han dado espacio para incluir a diversos sectores de la empresa privada.

De igual forma señaló que trabajan a la vez que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) realiza su nuevo plan para Puerto Rico.

Además, expuso que “es la primera vez que los planes de emergencia de las agencias se hacen desde cero”. Dijo que los planes previos no funcionaron porque “estaba basados en un huracán categoría 1” y todavía no estaban finalizados cuando llegaron Irma y María en septiembre.

“Los planes de ninguno decía qué hacer si se van las comunicaciones. Solo decía que se prendieran los equipos satelitales. Pero en la realidad no funcionaba porque no tenían”, comentó Acevedo.

El funcionario señaló que las compañías de comunicaciones le han informado sobre trabajos en curso para soterrar líneas telefónicas, a la vez que refuerzan torres y otras áreas de infraestructura.

De todas formas, Acevedo dijo que “vamos a instalar” equipo de comunicación vía satélite en las 12 oficinas regionales de NMEAD, las comandancias de la Policía, estaciones del Cuerpo de Bomberos y de Emergencias Médicas Estatales.

Asimismo, destacó que en esas instalaciones “se está montando” equipos de comunicación con radios de 100 vatios. Dijo que también se instalarán en instalaciones de los 78 municipios, así como en hospitales y en los centros de distribución comunitarios para suministros que van a inaugurar.

“Significa que no voy a través de repetidor, no importa si la (antena) repetidora se cayó, si tengo o no tengo luz… Trabajan de antena a antena, tipo KP4”, señaló Acevedo, al hacer referencia a los radioaficionados, con quienes dijo se reunirá la próxima semana, después de que ya lo hiciera el Negociado de la Policía en los pasados días.

“Es un sistema que funcionó y los estamos trayendo. Incluso, vamos a adiestrar personal nuestro en KP4”, abundó.

Las expresiones de Acevedo tuvieron lugar ayer, durante una conferencia de prensa en la que informó que personal de 30 agencias primarias de respuesta en una emergencia participaban de una cuarta sesión de talleres, como parte de la elaboración del plan del gobierno en una situación de desastre.

Al mismo tiempo, ayer, en las instalaciones centrales de NMEAD, FEMA impartía el primer taller del Sistema Nacional de Cualificación (National Qualification System), para adiestrar a empleados de carrera de las agencias gubernamentales para conformar la estructura de trabajo con las respectivas funciones de cada designado en una emergencia.