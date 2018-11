La directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, reconoció hoy que a una semana de iniciado el programa de salud del gobierno, las compañías aseguradoras faltan por completar los contratos con los proveedores.

Ávila justificó que las aseguradoras hayan enviado contratos incompletos o cartas de intención a los proveedores sin los detalles de la tarifa, debido al retraso del proceso administrativo por negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal.

"La premura con que se le estaba tratando al proveedor no era con la intención de amenazarlo o obligarlo, sino que si el gobierno no completaba esos contratos, las aseguradoras sabían que no las podíamos certificar", indicó en una rueda de prensa.

La directora de ASES hizo estas declaraciones en el salón de conferencias de la agencia, el cual estaba atestado de los oficiales de las compañías aseguradoras y de los grupos médicos primarios (IPA).

Este asunto, recalcó, no debe afectar los servicios a los 1.3 millones de beneficiarios del nuevo Plan Vital, tras llegar a acuerdos con las aseguradoras para que le remitan a los proveedores el pago promedio de la región aún sin existir contrato.

El acuerdo está contenido en la carta de transición firmada el 30 de octubre, y permite esa flexibilidad hasta el 31 de enero de 2019.

"Ningún proveedor puede aceptar que le digan: 'te vamos a bajar tarifa' (ni) puede aceptar que le digan: 'se te acabó el tiempo'. Aquí hay tiempo hasta el 31 de enero para entrar en las redes", contestó en una rueda de prensa.

En un mensaje directo a los beneficiarios, indicó: "(Sepan) que el proveedor que les niegue un servicio, llamen a sus compañías aseguradoras y a Ases, y le vamos a conseguir que alguien les atienda inmediatamente... Nuestra población no merece que le nieguen un servicio de salud".